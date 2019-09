Trata de buscar al menos dos nombres de hombre o mujer que contengan las cinco vocales sin repetirlas. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Doy vueltas y no soy tiempo, un secreto se guardar, tengo dientes y no muerdo. ¿Con mi nombre sabrás dar? ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el colmo de un mago? ¿De quién se trata? Fue la primera mujer en viajar al espacio exterior, ella fue escogida entre 400 candidatas y viajó el 16 de junio de 1963. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Gertrude B. Elion fue una farmacóloga y bioquímica estadounidense que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus "descubrimientos de los principios clave sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos". De hecho, se podría decir que, gracias a su labor en laboratorio, salvó millones de vidas y gracias a ella se pudieron hacer trasplantes de órganos. Hija de emigrantes judíos, Gertrude B. Elion nació en un barrio humilde de Nueva York en 1918. Como le pasó a muchas otras compañeras, el hecho de ser mujer le cerró varias puertas en su carrera. Eso nunca la desanimó, pues siempre fue constante en su aprendizaje. A pesar de su importante labor en el desarrollo de tratamientos para enfermedades tan extendidas como la leucemia, la gota o la malaria, su nombre no ha pasado a la historia con la misma fuerza que algunos de sus colegas. Sus inquietudes empezaron cuando tenía quince años. Más en la página 7 Es bueno saberlo. Viene de la página 5 Concretamente cuando su abuelo falleció a causa de un cáncer de estómago. Una gran pérdida, pues ambos tenían una relación de lo más estrecha. Desde pequeña le inculcó el amor por el conocimiento, y le animaría a ser curiosa y aprender todo aquello que desconociera. Aquel fatídico día en el que tuvo que despedirse de él, se prometió a sí misma que dedicaría su vida a la ciencia con el fin de, algún día, encontrar una cura contra tan terrible enfermedad. LOS LEONES: El día 24 de agosto con la euforia de la Primera Junta de Gabinete celebrada en la ciudad de Meoqui, Chihuahua convocada por la Gobernadora Cuquita González Anchondo, se invitó al C. L. Gerald Mory Mora y a su Dama, para que viniera a la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. a compartir sus conocimientos a los Clubes de Leones de la Región, con una buena asistencia estuvieron presentes los hermanos de Rodeo, Lerdo, Torreón, Delicias y Zacatecas en la Plática "El Rol del Líder" con la motivación para desarrollar al líder que todos tenemos, como debemos de innovar y evolucionar de acuerdo con la tecnología, señalando los errores que algunos cometen al alcanzar un cargo y quieren que le sirvan en lugar de servir, que el liderazgo es sumar no restar y que se debe sembrar la semilla sin egoísmos, que debemos construir y no destruir. Un ejemplo es la erradicación de la enfermedad del Sarampión, que aunque está controlada no quiere decir que ya no sirva pero que también debemos buscar otras ayudas para las comunidades como la reparación de los juegos de un parque infantil para beneficio de los niños. También se refirió a los Clubes Prioritarios, que son los que necesitan del apoyo cuando tienen problemas, preguntando que si el líder nace o se hace, con la participación de varios compañeros, concluyendo que se desarrolla el conocimiento y se debe tener visión hacia donde se quiere llegar, hablando de líderes nefastos como el alemán Hitler y el famoso holocausto y de líderes positivos como Ghandi que fue reconocido por su virtud de conquistar con el silencio y Juan Pablo II, promoviendo la fe con amor y humanismo al prójimo; manifestando que debemos aprovechar las herramientas del internet y consultar la página internacional de los Leones relacionadas con la capacitación de los Leones Orientados Certificados (LOC) y el Programa León Instructor Certificado (PLIC); que próximamente tendremos al C. L. Luís Castillo de Panamá, para la 2ª. Junta de Gabinete que se celebrará en Parral, Chihuahua. En síntesis, nos invitó hacer una evaluación y análisis para generar los cambios sobre lo que es correcto y productivo, trabajando en equipo todos juntos, fortaleciendo y mejorando el bienestar y el servicio, efectuando los cambios necesarios para el futuro Leonistico y agradecer todas las atenciones que le han brindado en el Distrito B2 y todas las participaciones ya que también aprende y lo enriquecen personalmente. Entretenimiento: La respuesta de los nombres es: Aurelio, Eulogia, Eustaquio y Eufrasio. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Llave. Pregunta: Que lo desaparezcan de la nómina. Se trata de: Valentina Tereshkova 1937.