Flor Turcio: sobreviviente de trata de personas llevará su vida al cine

La activista y escritora mexicana Flor Turcio llevará a la pantalla grande su historia como sobreviviente de trata de personas, con el fin de dar a conocer la tragedia que viven las mujeres que son privadas de su libertad por organizaciones de delincuencia.

Radicada en Estados Unidos, Turcio, quien es conocida como la valiente mujer que fue víctima del tráfico humano por más de dos décadas, se encuentra de visita en México para realizar la preproducción del largometraje basado en su vida.

Han pasado 12 años desde que Flor decidió hablar y perder el miedo, con el fin de ayudar a miles de personas que al igual que ella se encuentran en la búsqueda de un "príncipe azul", que se convierte en su peor pesadilla.

En entrevista con Notimex, la activista comentó que la producción de este filme estará a cargo de Estrella Medina, quien cuenta con 25 años en el cine y es conocida por cintas como Jirón de niebla y Hasta el viento tiene miedo.

“Esta película es mi historia de vida y de cómo logré sobrevivir a las redes de tráfico de personas. Fue difícil pero creo que es importante hablar del tema y que se haga visible”, dijo Turcio, quien hoy en día da gracias de poder tener una vida y una familia.

Comentó que su libro "Esclava de un infierno. Historia basada en hechos reales”, será la base del guion cinematográfico, ya que esa publicación fue el primer paso que dio para compartir su historia y enviar mensajes sobre cómo operan esas redes de delincuencia.

Además de que crear la fundación Libre de Esclavitud Sexual, que llegará a México para prevenir y ayudar a quienes han sido víctimas de esta situación, de ahí la necesidad de llevar su historia al cine para que más gente la conozca y se acerque a pedir ayuda.

“Es imperante que la gente ayude a terminar con la trata que es un tema difícil de abordar, pero el de boca en boca nos puede ayudar”, dijo Turcio, quien aún no saben quién protagonizará esta historia.

Sin embargo, lo que desea es que se plasme el maltrato y abuso sexual del que fue víctima, primero por parte de su padrastro que la orilló a los 11 años a salir de su casa y convertirse en una niña de la calle. A los 17 años conoce a un hombre que le ofrece cariño y protección.

“Este no era el príncipe azul que esperaba, sino un padrote que me prostituyó en las calles de Tijuana. De ese hombre tuve tres hijos de los que me separaron para poder tenerme bajo control, pero todo da una vuelta cuando cumplo 21 años”, relató.

A esa edad, la red a la que pertenecía ese hombre la mandó a Estados Unidos, donde estuvo ejerciendo la prostitución hasta que un cliente que la frecuentaba la ayudó al dar el aviso a las autoridades que lograron su rescate.

Pero la historia no termina ahí, luego de lograr sobrevivir a esta primera etapa y recuperar a sus hijos; tiempo después nuevamente su vida se pone en riesgo al ser encontrada por esta red de trata de personas, que tras una serie de investigaciones fue desarticulada.