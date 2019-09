Antes de aumentar tarifas de agua, necesario diagnóstico: CEDeG

El Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental (CEDeG) pide que las tarifas del Simas no deben incrementarse "hasta en tanto no se tenga un diagnóstico preciso, así como un proyecto para hacer más eficiente a la paramunicipal, pues sin lo anterior no hay recurso que alcance ante la falta de un plan rector".

Así lo dio a conocer el director del centro, Rafael Olivares García, a través de un comunicado de prensa. Añadió que "cuando no se tiene un diagnóstico adecuado, ni objetivos claros, ni la forma en cómo se harán realidad dichos objetivos, la única certeza que existe es la dilapidación de recursos financieros, humanos y materiales". A su vez, recomendó revisar la labor de los integrantes del Consejo Directivo del Simas y del Despacho Auditor Externo, pues dijo "son corresponsables de la situación irregular de la paramunicipal".