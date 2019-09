Estas son las series que Netflix ha cancelado en el 2019

Con el propósito de mantener su modelo de negocios estable, Netflix ha dado a conocer la lista de series canceladas debido a que no han alcanzado el éxito deseado por la compañía.

Esta plataforma de streaming tendrá que apostar por contenido original y atractivo para el público ante llegada de Disney Plus al mercado, quien creará también sus propios programas y películas.

Según el portal Donde Ir, estas es la lista de series canceladas en el 2019 por Netflix:

13 Reasons Why

Su próxima cuarta temporada marcará el final de esta serie que desde su estreno y, debido a que toma temas sensibles para la sociedad como el tema del bullying y el suicidio, esta producción pasó a ser objeto de la crítica.

Dark

Serie alemanda lanzará una tercera y última temporada de ocho episodios. Su salida, como la de muchas otras producciones, es derivada de diferentes factores como la baja audiencia, no tienen el "hit" esperado o la historia no puede llegar más lejos.

Lucifer

En el 2018 Netflix salvó la producción y sus temporadas continuaron en la plataforma tras su cancelación en FOX. Con poco tiempo, Lucifer se despide de la plataforma estadounidense con una quinta entrega.

Designated Survivor

Su capítulos de estreno en pasado mes de julio fueron los últimos que realizarán para Netflix con sólo tres temporadas.

Otras series canceladas por Netflix:

-The Rain

-The OA

-Trinkets

-Santa Clarita Diet

-Tuca & Bertie

-One Day At a Time

-She's gotta have it

-Una serie de eventos desafortunados

-Fuller House

-The Ranch

-Friends From College

-Chambers

-Oranges is The New Black

-Travelers

-Jessica Jones

-The Punisher