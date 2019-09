Antonio Rosique sufre picadura de una mantarraya

El presentador televisión Antonio Rosique tuvo un percance en días pasados pues, disfrutando de la playa de República Dominicana donde se graba Exatlón, sufrió la picadura de una mantarraya.

En un video difundido por Ventaneando el también comentarista habló sobre lo que le sucedió un día de descanso que tuvo y que le dejó una lección de vida sobre la biósfera.

Rosique agradeció a sus seguidores que se preocuparan por él y estuvieran al pendiente, por lo que reveló que luego de varias jornadas de trabajo tuvo un descanso y decidió meterse en la playa.

Si bien se pensaría que se metió a lo profundo de la playa, el periodista aseguró que sólo se quedó en lo bajito y prácticamente se estaba remojando los pies cuando sin querer "pisé una mantarraya que se ocultan ahí sobre la arena".

Antonio Rosique contó que sintió la forma en que se enredaba en su pierna y en un primer momento pensó que se trataba de una planta, pero después sintió el piquete de la mantarraya y empezó "a sentir el ardor del veneno de la neurotoxina que te dejan estos animalitos".

Su pierna, asegura, se le puso de inmediato caliente y medio acalambrada por lo que fue en busca de atención médica, misma que atiende a los participantes de Exatlón, y le pusieron varias inyecciones, entre ellas la vacuna antitetánica.

"Paramos un día pero para que me pudiera yo recuperar y estar al 100%. Sí me dejo esto un mensaje y me recuerda las playas son hermosas, los mares son maravillosos, pero hay muchos animales que habitan ahí y hay que cuidarlos", aseguró el presentador de televisión.

"Son sus mares, son sus playas y nosotros a veces sin querer, sin pretenderlo, llegamos a invadirlos", finalizó.