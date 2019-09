Preocupa a constructores falta de proyectos ejecutivos

La falta de proyectos ejecutivos de diversas áreas es uno de los factores que ha provocado la baja asignación de recursos de la Federación para el estado, según lo explicó la diputada federal Martha Olivia García Vidaña.

"Ahorita estamos batallando con los proyectos ejecutivos que el Gobierno estatal no nos ha entregado para poder bajar todavía más recursos", por ello señaló que "los secretarios son flojos".

Cuestionada sobre su actuación tras la propuesta de presupuesto para 2020, en la que Durango se vio afectado por una reducción en rubros como el campo e infraestructura carretera, respondió que las diputadas de Morena no tienen miedo de pedir recursos, "al contrario, queremos pedir más y estamos en eso". No obstante, acusó que depende del Gobierno estatal, que no ha entregado suficientes proyectos ejecutivos.

"No me corresponde a mi hacer proyectos, a mi me corresponde nada más gestionar, (...) legislar, aprobar el presupuesto federal".

Confirmó que en el rubro carretero, la entidad "está perdiendo recursos porque nos faltan los proyecto ejecutivos".

Esto a pesar de que Durango no va a crecer si no incrementa su conectividad. La morenista aseguró que esta es un área en la que ha gestionado capital pero recalcó: me faltan los proyectos, el dinero ahí está.

De esta forma, García Vidaña instó a los titulares de la Secretarías a trabajar. "Porque la verdad, oigan yo no hago proyectos yo gestiono y los proyectos los deben de hacer ellos", defendió.

La diputada forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, e informó que estará en una subcomisión, misma que atenderá a los gobernadores del país para conocer las necesidades presupuestarias de todos los estados con miras al 2020.

Sobre el proyecto de presupuesto para localidad admitió que lo desconoce, empero aseguró que, en cuanto lo revise "vamos a ver donde se puede acomodar o que se puede hacer, y de ninguna manera tenemos miedo para pedir recursos para Durango".