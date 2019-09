Prevén estancamiento en industria de vivienda

Raúl Albéniz Ramírez, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, dice que para que este sector avance se necesita modificar la ley, a fin de que los patrones cumplan con el pago de sus aportaciones al Infonavit.

Por lo tanto, asegura que en el corto y mediano plazo no se avizora nada bueno para la industria de la vivienda ya que "si no nos cambia la normatividad, pues no habrá avances".

Dice que los nuevos esquemas que ha fijado el nuevo gobierno de alguna manera han afectado la oportunidad de adquirir un crédito para obtener viviendas de interés social. Pero la problemática es en todo el país.

El año pasado se eliminaron los subsidios y a cambio, se otorgó una bolsa de 400 millones para todo el país.

Dice Albéniz que esa cantidad es muy pequeña, porque equivale a 7 mil subsidios en el país.

Eran 120 mil, lo que se hizo fue aumentar el monto de crédito, que supuestamente entra en vigor el mes de julio.

Expresa que debido a un marco difícil en materia crediticia, el panorama no se avizora nada halagüeño.

Precisa que la situación de la vivienda, nada tiene que ver con el Paquete Económico 2020 del gobierno federal "si lo suben o si lo bajan".

Esto tiene que ver directamente con el Infonavit y los lineamientos mediante los cuales otorgan las viviendas .

En declaraciones anteriores, el desarrollador de vivienda declaró que los bajos sueldos que se pagan en la región, prácticamente dejaban la adquisición de una vivienda fuera del alcance de las posibilidades de muchos trabajadores.

Destacó entonces que era necesario modificar los esquemas de asignación de los créditos, considerando estos elementos.