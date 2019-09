Primez Roglic, cerca de ganar la Vuelta a España

El esloveno Primoz Roglic estuvo involucrado en un choque pero se recuperó para cruzar en el pelotón ayer, lo que lo mantiene en la cima de la tabla general de la Vuelta a España rumbo a la última etapa competitiva.

Rémi Cavagna realizó un fuerte ataque en solitario para llevarse la 19na etapa en Toledo, un trayecto mayormente plano de 165,2 kilómetros. El francés del equipo Deceuninck-Quick Step se despegó con cerca de 25 kilómetros restantes y llegó a la meta cinco segundos antes que el grupo, en su primera victoria en una etapa de un Grand Tour.

"He sufrido muchísimo en la parte final. Los últimos 25 kilómetros han sido terribles. Tenía el viento prácticamente de cara. Quería ir más rápido, pero no podía", dijo Cavagna. "Tenía miedo de que me cazaran, y prácticamente lo han hecho".

Roglic fue uno de los involucrados en el choque a unos 65 kilómetros de la meta y tuvo que aplicarse a fondo para regresar al pelotón. Varios compañeros de Roglic en Jumbo-Visma también sufrieron el accidente, lo mismo que el colombiano Miguel Ángel López, de Astana Pro Team.

"Tuve un poco de mala suerte de sufrir esta caída, pero todavía estoy aquí. No sé qué pasó delante; no lo vi y sólo estaba centrado en perseguir con todas mis fuerzas", aseveró Roglic, un exsaltador de esquí de 29 años. "Mi equipo y yo actuamos lo más rápido posible para cambiar de bicicleta y regresar al pelotón. Pudo ser mejor, pero también mucho peor".

El español Alejandro Valverde y sus compañeros de Movistar fueron criticados después de aparentemente lanzar un ataque tras el incidente, pero más adelante desaceleraron el ritmo mientras los competidores involucrados en el choque se reincorporaban.

Roglic llegará hoy con una ventaja de casi tres minutos sobre Valverde a la decisiva 20ma etapa, un tramo de 190,4 kilómetros con cinco ascensos, entre ellos uno de Categoría Uno en Puerto de Peña Negra.

"De no haber sido por la caída, todo hubiera andado perfecto. Tengo un equipo que hoy ha estado magnífico y nada: la caída, mala suerte", destacó el colombiano López. "Ha tocado ir a tope tras la caída porque los Movistar Team siempre hacen el tonto. No son capaces de ganar una carrera de frente, atacando, y tienen que aprovecharse de estas oportunidades estúpidas".

La carrera de tres semanas culmina mañana en Madrid.