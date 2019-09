Esperan a más de 10 mil para dar el 'Grito' en GP

Esperan entre 10 mil a 12 mil personas en la explanada de la presidencia municipal y a lo largo del Paseo Independencia para participar en el Grito de Independencia, que este año corresponderá a la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez.

José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil en Gómez Palacio, dijo que se colocará un centro de comando principal a un costado de la presidencia, en el edificio de Salud Municipal, con médicos, paramédicos y se atenderán aquí también a menores que pierdan de vista a sus padres.

Entre las recomendaciones para el evento, se pide ubicar desde la llegada el módulo de emergencias; acordar un punto de reunión con los acompañantes, en caso de que se separen, dada la gran cantidad de gente que asistirá; no cargar bolsas grandes, llevar solo lo necesario; no ingresar con ningún tipo de pirotecnia; no dejar a los niños solos y evitar hablar con extraños.

El funcionario aconsejó dar prioridad a menores y personas de la tercera edad o con alguna discapacidad; en caso de riña o algún incidente, dirigirse a la salida más cercana con calma y sin correr; avisar a las corporaciones de emergencia y policía cualquier situación extraña; quedará prohibido introducir bebidas alcohólicas.

El director de Protección Civil dijo que se cerrará la avenida Madero y se analizan otros cortes a la circulación, con base en lo que termine la Dirección de Seguridad Pública, a cargo del comandante Javier Armando Esparza Pantoja.

Martínez Mejía señaló que el operativo de Protección Civil arrancará 24 horas antes por el tema de la pirotecnia, donde la empresa encargada debe contar con un permiso de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tanto para el manejo como para el traslado de este producto.

Refirió que habrá además un operativo para evitar la venta de pirotecnia en las calles y se mantiene coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal en este sentido, pues la instrucción de la alcaldesa es de supervisar y llevar a cabo recorrido para prevenir este tipo de situaciones, pues el manejo de fuegos artificiales puede dañar la integridad física, sobre todo, de los niños.

A lo largo del Paseo Independencia habrá vendedores ambulantes y se les pide que estén listos desde unas horas antes, pues se revisará que sus instalaciones sean las adecuadas, además de que Salud Municipal tendrá una verificación de higiene.

El Ayuntamiento de Gómez Palacio implementa en estos días un operativo de seguridad con motivo de las Fiestas Patrias, en el que se cuenta con la participación de diversas corporaciones, así como personal de Cruz Roja y Salud Municipal.

El domingo 15 de septiembre se llevará a cabo el Grito de Independencia en la explanada de la presidencia municipal a las 21:45 horas, pero la verbena comenzará desde las 18:00 horas con la participación de bandas locales y mariachi, cerrando con la actuación de Toro Viejo.

Desde las 16:00 horas se cerrarán las calles Madero, Allende y Victoria, en su perímetro con Centenario y Santiago Lavín.

Seguridad en las fiestas patrias