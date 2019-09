Gobernadores panistas buscan 'frente común'

Gobernadores buscan formar un "frente común" ante la baja en participaciones y aportaciones federales para los estados, por lo que plantean modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, manifestó su intención de retirarse del Pacto de Coordinación Fiscal debido al "mal trato" que recibe el estado del Gobierno federal, en términos de los recursos que se asignaron en el presupuesto para el próximo año.

A esta iniciativa se han sumado los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y Guanajuato. En este sentido, Aispuro dijo que buscarán una reunión con la Secretaría de Hacienda, todos los mandatarios de los estados, y también con el presidente de la república.

Esta salida implica que los impuestos que sean cobrados por el Estado no se los lleve luego el Gobierno federal y para que posteriormente regrese lo que quiera en el presupuesto.

"A mí me parece que debe haber necesariamente una reforma, una adecuación a la Ley de Coordinación Fiscal, estados como Durango no podemos seguir en esa inercia, donde somos de los estados que año con año vamos perdiendo más recursos porque la población que tenemos no nos da para la distribución de esos recursos, porque hoy el criterio que se tiene es solo en función de la población y no de las circunstancias orográficas y la extensión territorial, así como lo que cuesta otorgar un servicio en cada una de las comunidades", comentó Aispuro Torres.

El gobernador dijo que, al considerar únicamente la población, todos los recursos se quedan en la Ciudad de México y el Estado de México, que son, paradójicamente, quienes menos aportan en temas como educación.

"La Ciudad de México no aporta un solo centavo y en cambio sí se lleva una parte muy importante de los impuestos que pagamos en Durango y en otras zonas del país, planteamos una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal y que ese pacto, que en su momento se aprobó, lo podamos refrendar, necesitamos una distribución justa, equitativa", expresó.

Dijo que la próxima semana se buscará este planteamiento ante la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).