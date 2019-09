Exigen transparencia y que retomen obras

Por separado habitantes de varias comunidades rurales de Matamoros se plantaron en la presidencia municipal, pues piden cuentas claras del dinero recaudado por la venta de alcohol y que se retomen las obras inconclusas por anteriores administraciones.

Los inconformes, alrededor de 20 personas, acudieron de forma pacífica a la alcaldía y se identificaron como comisariados ejidales y simpatizantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que eran los que acudieron por la venta de alcohol, en tanto que los miembros de Central Independiente Obrera Agrícola Campesina (CIOAC) reclamaban las obras.

En las pancartas se leía "Granada te exige que quites los permisos a los servidores públicos o a particulares", "Piña, le pides autonomía al gobernador y tú no respetas la de los comisariados", "Piña, si no sabes gobernar, renuncia" o "la Flor de Mayo quiere alumbrado y pavimento". Los inconformes se apostaron fuera del edifico municipal; pegaron las cartulinas en la fachada.

Las personas que iban por la venta de alcohol son habitantes de los ejidos Solís, Solima, El Fénix, Coyote, Buen Abrigo, 20 de Noviembre y El Pilar; manifestaron que desde enero la administración envía a dos personas, a quienes identificaron como Hugo González y Lupita Domínguez, a recoger el dinero de la venta, el cual debería utilizarse para obras en beneficio de la comunidad, pero resulta que a la fecha no han hecho nada.

Denunciaron también que el Municipio creó sus comités ciudadanos y a los representantes se les dio un permiso para la venta de bebidas embriagantes, sin la autorización de Cabildo, cuando debería entregarse un permiso por comunidad y administrarlo el comisariado ejidal.

Dijeron que con los permisos que se están entregando ha aumentado mucho la venta de alcohol, provocando problemas de inseguridad.

Margarita Aguilar del Río, de la CIOAC, dijo que ellos están exigiendo que se retomen las obras inconclusas de pavimentación y alumbrado en Flor de Mayo, El Cambio, San Francisco y 20 de Noviembre.

Mencionó que incluso el pasado 20 de agosto se reunieron con el secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega, y se comprometió a retomar la obra de alumbrado público, pues les dijo que no había dinero para pavimentación, pero hasta ahora no ha cumplido.

Expuso que acudieron con el Estado y se acordó que se les consideraría en el programa "Vamos a Michas", pero exigen que el Municipio haga la parte que le corresponde, en este caso que se terminen los proyectos.

"Nos dicen que no hay dinero para obra, pero sí hay dinero para autorizarse un bono extra para sus vacaciones, mientras que a los ejidos no llega nada, no se nos están regresando nuestros impuestos en obra".