Director de Vialidad en Torreón niega 'cacería' contra Uber

Héctor Javier Rivera, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, negó que se tenga una "cacería" a través de operativos específicos en contra de conductores de tipo Uber o de plataformas similares.

Se refirió a declaraciones que han realizado "algunos conductores" ante la prensa desde el mes pasado, mismos que reclaman por supuestos operativos especiales que se les realizan en contra, en los cuales se les generan multas y hasta se les decomisan unidades.

Rivera señaló que actualmente procuran una aplicación de la ley general, además de que en lo que va de este año no se han formulado operativos especiales, ni contra choferes de transporte vía App, ni contra taxistas u operadores del sector público.

"Nosotros siempre hemos dicho que no existen operativos dirigidos, ni autobuses, ni a taxis, ni a Uber en particular o aplicaciones, simplemente se hacen las revisiones normales, diarias que se hacen y si se llega a detectar cualquier servicio, en este caso de empresas de redes de transporte que no esté dada de alta, bueno se le sanciona... taxis, camiones es lo mismo".

Rivera dijo que entiende las "reacciones mediáticas" de los inconformes de parte de Uber, pero precisó que se trata de particulares que no tienen la representación jurídica de la empresa, por lo que sólo aceptarán negociar si la empresa como tal se acerca a las autoridades.

Sobre el emplazamiento que dieron taxistas a las autoridad para "poner orden" en el tema de Uber, el funcionario calificó dichas declaraciones públicas como "lamentables".

"No vamos a ceder a caprichos, esa es una linea que hay de acción para el gobierno, no podemos ser amedrentado por ningún grupo", advirtió.

Operativos de transporte