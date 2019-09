Christina Aguilera anuncia conciertos en México

La cantante Christina Aguilera anunció ayer tres conciertos en México, como parte de su última gira mundial, después de casi dos décadas de no pisar el país.

"¡México! Es oficial. Estoy trayéndoles The X Tour a ustedes". Pueden conseguir sus entradas la próxima semana. Preventa el 18 y 19 de septiembre. A la venta el 20 de septiembre. ¡Hagámoslo!", informó la neoyorquina en Twitter.

La intérprete se presentará el 3 de diciembre en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, el 5 de diciembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. "Christina agregará estas tres fechas a su gira, trayendo éxitos como Dirrty, Genie in a Bottle, Ain't No Other Man, Fighter y más favoritos de los fans, así como temas de su aclamado álbum de estudio de 2018, Liberation", informó la compañía Ocesa en un comunicado.

La última vez que la artista visitó el país fue hace 18 años, después de lanzar su álbum Mi Reflejo, el segundo de su carrera y el primero en español.