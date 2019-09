Esperan entre 10 y 12 mil por Grito

Esperan entre 10 mil a 12 mil personas en la explanada de la presidencia municipal y a lo largo del Paseo Independencia para participar en el Grito de Independencia, que este año corresponderá a la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez.

Centro de comando

José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil en Gómez Palacio, dijo que se colocará un centro de comando principal a un costado de la presidencia, en el edificio de Salud Municipal, con médicos, paramédicos y se atenderán aquí también a menores que pierdan de vista a sus padres.

Entre las recomendaciones para el evento, se pide ubicar desde la llegada el módulo de emergencias; acordar un punto de reunión con los acompañantes, en caso de que se separen, dada la gran cantidad de gente que asistirá; no cargar bolsas grandes, llevar sólo lo necesario; no ingresar con ningún tipo de pirotecnia; no dejar a los niños solos; evitar hablar con extraños.

El evento iniciará a las 21:45 horas.