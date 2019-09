Ramos reconoce que falta de actividad es por el buen paso del equipo

El delantero argentino Leonardo Ramos aceptó que le gustaría tener más minutos con el cuadro de León, pero que el no haber sido considerado para el juego con FC Juárez es una muestra clara de que sus compañeros han hecho muy bien las cosas.

“En esta ocasión no estoy siendo considerado y está bien porque el equipo demuestra y viene haciendo las cosas demasiado bien, seguramente tenga la posibilidad y espero estar a la altura y poder hacer lo que vine a hacer”, declaró.

Aseguró que más allá de que quisiera tener una mayor actividad, está feliz de ser parte de una escuadra como la del Bajío y que está listo para responder cuando sea requerido.

“La verdad estoy muy contento de estar acá en esta institución, me ha recibido muy bien como lo he dicho varias veces y, bueno, echándole ganas para estar lo mejor posible, para ver si me puedo ganar un puesto”, estableció.

Aceptó que “todo jugador quiere jugar y más cuando un equipo anda bien y demuestra y juega tan lindo como juega León. Yo me preparo para tratar de estar entre los once iniciales y después el que decide es el entrenador”.

Respecto del duelo ante FC Juárez, indicó que le hubiera gustado jugar para enfrentarse a Gabriel Caballero, técnico que lo tuvo en el Ascenso MX.

“Lo conozco muy bien (a Caballero) porque fue el técnico que me tocó en Cafetaleros y me dio la posibilidad de salir campeón. FC Juárez es un club que va a intentar hacer las cosas bien que viene de ganarle a Rayados y tiene un hambre de gloria terrible, va a ser duro”, sentenció.

El cuadro que dirige Ignacio Ambriz cerró su preparación de cara al duelo ante los Bravos, que se llevará a cabo este sábado en el estadio Nou Camp, dentro de la fecha nueve del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.