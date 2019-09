Dan 14 días de prisión a Felicity Huffman por estafa universitaria

La actriz protagonista de Esposas desesperadas, Felicity Huffman, fue sentenciada a 14 días de prisión por su intervención en lo que las autoridades llaman "la estafa de admisión universitaria más grande jamás investigada".

Además, la jueza de la corte federal en Boston, Indira Talwani, indicó que Huffman deberá pagar una multa de 30 mil dólares y 250 horas de servicio comunitario, más tener un año de libertad supervisada.

La actriz presentó una carta ante la juez la semana pasada en la que intentó explicar por qué le dio al cerebro de la estafa 15 mil dólares para aumentar la puntuación del examen SAT de su hija.

"En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa. Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia", expresa en dicha carta.

La hija de Huffman había recibido un puntuaje en el SAT de 1.420 sobre 1.600 posibles, aproximadamente 400 puntos más que su examen SAT preliminar el año anterior.

Felicity Huffman aceptó declararse culpable de conspiración para cometer fraude por correo en abril. Ella era una de los 13 padres que se reconocerían culpables de la estafa.