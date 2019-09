Christina Aguilera anuncia conciertos en México

La intérprete de "Beautiful" y "Candyman" se presentará en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México para reunirse con sus fans, a quienes consentirá con éxitos como "Dirty", "Fighter" y "Genie in a Bottle".

Los recitales formarán parte de su The X Tour, el cual llega a México tras finalizar la residencia de la también compositora en Las Vegas y de sus fechas en Europa.

El Auditorio Citibanamex, el 3 de diciembre; el Auditorio Telmex, el 5; y el Palacio de los Deportes, el sábado 7 del último mes del año, son los lugares y fechas que se han confirmado para la presentación de la cantante.

Los boletos para los tres conciertos estarán disponibles en Preventa Exclusiva a través de Citibanamex los días 18 y 19 de septiembre. La venta general será a partir del 20 de septiembre a través de Ticketmaster y las taquillas de los recintos.

MEXICOOOOOOOO!!!!!! It’s official... I’m bringing #TheXTour your way!You can get your tickets next week. Pre-sale Sept 18th and 19th. On sale Sept 20th. Let’s do this! pic.twitter.com/EcVe9txzQt