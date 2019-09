Drake Bell dice estar enamorado de México y su gente

Para el cantante estadounidense Drake Bell, México se ha convertido en uno de sus destinos favoritos por su cultura y la calidez de la gente, por lo que señaló que las malas noticias sobre inseguridad y otros temas prefiere no tocarlos.

El también actor, quien saltó a la fama con el programa Drake y Josh, reconoció que está enamorado de este país y de su población, motivo por el cual ha buscado acercarse más a través de sus temas entonados en español.

Inclusive, trata que sus entrevistas también sean en español con el fin de aprender el idioma y poder hacer una mejor interpretación de las letras, aunque reconoció que “es una lengua difícil, pero poco a poco estoy dominándola”.

Además de aprender el referido idioma, Bell está convencido de que este país es maravilloso, al que no necesita venir a promocionar nada para desear visitarlo, pues dijo que cuando le es posible se escapa y anda por las calles como cualquier turista.

“Siempre he estado muy cercano a México, porque nací en un poblado llamado Orange County (condado de California que está próximo a la frontera mexicana, por Tijuana)”, dijo el estadounidense, quien prefiere hacer una marcada división entre su trabajo y lo que opina de la política adoptada por Estados Unidos en materia de migración. El artista señaló que el entretenimiento y la política no tienen nada que ver, y ésta no afecta al arte que él intenta hacer, por lo que prefirió no hablar de esos temas. “No tengo comentarios al respecto, soy un artista”.

Bell aseguró que de lo que sí habla es de las cosas buenas que ha encontrado en México y lo han llevado a cantar en español, por lo que su actual tema No perdamos el tiempo es un regalo para sus seguidoras latinas.

Esta canción la interpreta a dueto con el mexicano Jorge Blanco, conocido por su trabajo en la serie Violetta. De acuerdo con Bell, hicieron una pieza divertida, con un sonido muy bailable, que refleja la magia que siente al llegar al país.

Ante la posibilidad de que regrese la serie Drake y Josh, reconoció que sería interesante el reencuentro. “Este trabajo fue muy significativo para mí, porque me acercó mucho al público latino. Hoy en día repiten la serie y eso me ha ayudado a poder presentar mi música, la gente siente que me conoce bien y me brinda su apoyo”.

El artista, quien en 2005 decidió lanzarse a la aventura musical con el disco Telegraph, ha intervenido en cintas como Superhéroes: La película, A mouse tale, Los padrinos mágicos, la película: ¡Momento de crecer, Timmy Turner!; Los padrinos mágicos: Una Navidad mágica y Los padrinos mágicos: Un paraíso mágico, entre otras.