Kylie Jenner revela su primer portada de Playboy

Kylie Jenner ha vuelto a encender las redes sociales al revelar la portada de su más reciente sesión para la revista de caballeros Playboy.

Al pie de dicha imagen, la empresaria escribió “Yo por Travis Scott para Playboy. Ve la historia completa en playboy.com. Fotografía de Sasha Samsonova.

La dirección creativa quedó a cargo de su pareja Travis Scott, mientras que las imágenes fueron tomadas por su fotógrafa personal.

La publicación, ya supera los 2 millones de likes y miles de comentarios entre los que se leen mensajes de sus hermanas.

Khloe Kardashian escribió “Eres muy hermosa Kylie!!!! Wow wow wow wow”.

Por otro lado, Playboy ha dado a conocer en su página oficial más imágenes de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y dueña de un emporio de maquillaje.

Junto a una de las instantáneas, Kylie compartió que nunca se imaginó posar para la revista de las conejitas.

“Nunca imagine que posaría para Playboy”.