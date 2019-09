Louis Tomlinson estrena video y enloquece a fans

El mismo Louis compartió la noticia en su cuenta de Twitter junto al texto “¡El video #KillMyMind finalmente salió! Proper disfruto filmando esto, gracias a todos los fanáticos que vinieron también”.

El clip dirigido por Charlie Lightening, quien ha trabajado con estrellas como Paul McCartney y Liam Gallagher, presenta a Liam abriéndose paso a través de la pista en un club lleno frente a una audiencia entusiasta intercalados con escenas de una pareja que se encuentra en el lugar para luego dirigirse a la playa.

Louis explicó anteriormente que el sencillo, que muestra un sonido indie/ pop-rock de los 90 y 00, se trata de “divertirse y hacer cosas tontas que puedan no ser buenas para ti, ¡pero son emocionantes!”.

Los fanáticos de Tomlinson han enloquecido con el lanzamiento del video, sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus admiradores es el giro de la trama.

The #KillMyMind video is finally out! Proper enjoyed filming this, thanks to all the fans who came down too https://t.co/Yt2WrLipm2 pic.twitter.com/s642uD8vsS