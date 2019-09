Muere el músico Eddie Money a los 70 años

El cantante y saxofonista Eddie Money murió este viernes en la ciudad de Los Ángeles a la edad de 70 años.

La noticia fue difundida por sus familiares a través de un comunicado en el que comparten:

"La familia Money lamenta anunciar que Eddie falleció pacíficamente temprano esta mañana. Es un gran pesar que nos despedimos de nuestro amado esposo y padre. No podemos imaginar nuestro mundo sin él. Estamos agradecidos de que vivirá para siempre a través de su música", manifestaron.

El icónico cantante y compositor de éxitos como Two Tickets to Paradise y Take Me Home Tonight sufrió una serie de problemas de salud en los últimos años, y en agosto reveló estar luchando contra el cáncer de esófago en etapa 4.