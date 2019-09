Dora y la ciudad perdida dirige mensaje especial a niños latinos

Eugenio Derbez platica que lo discriminaron por hablar español en Estados Unidos.

"El otro día me pasó algo curioso en un parque, estaba yo hablando en español con otra persona y pasó un señor, un americano, y nos vio hablando y dijo 'speak english please, here we speak english in this country' (Habla inglés, por favor, aquí en este país hablamos inglés) y le dije 'oh, right, you only speak one language, I speak two' (tú sólo hablas un lenguaje, yo hablo dos)", relata entre risas.

La actriz Isabela Moner agrega que también pasó por lo mismo cuando era pequeña.

Al ser peruana-americana en la escuela se burlaban por su acento sudamericano.

Esas anécdotas les hace sentir una profunda conexión con el personaje de Dora la exploradora que este viernes, en el live action, llega a la pantalla grande en "Dora y la ciudad perdida".

A través de ella, los actores quieren que los niños vean que ser latinos y hablar dos idiomas no tiene que ser motivo de bullying.

"Los niños son el futuro de todo el mundo y por eso es muy importante que vean un personaje como Dora que inspira a todos los pequeños de todas partes a ser diferentes, les enseña que está bien, que no se dejen bulear en la escuela y que cambien su personalidad nada más porque son diferentes", comenta en entrevista Eugenio Derbez.

"Ella al igual que muchísimos niños latinos en Estados Unidos dejan de hablar en español porque los molestan y dicen puro inglés y los papás están de acuerdo. Hay que enseñarle a los niños que está bien hablar español, hablar dos idiomas", señala.

En la cinta, Isabela interpreta a Dora, mientras que Derbez al explorador Alejandro quien la acompañará en una nueva aventura.

Los actores consideran que la protagonista del filme tiene superpoderes que no tienen que ver con la capacidad de volar o mirar con rayos x: Dora en cambio es culta, inteligente y valiente.

"(Son) poderes que cualquier niño puede tener, que cualquier niño podría desarrollar, si se lo propone", dice Eugenio.

"Es un arma maravillosa para la vida".