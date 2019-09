Gerardo Arteaga, 'contento' con su llamado al Tri

Apenas reportó de la concentración con el Tricolor Sub-22 y el lateral de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, ya fue convocado para la Selección Nacional Mayor al mando del "Tata" Martino.

Con 21 años recién cumplidos, el canterano verdiblanco, no ocultó su alegría por el llamado, el cual es su segundo en la era del estratega argentino, que recién dejó el invicto en San Antonio frente a la albiceleste.

"Estoy contento de repetir con esa convocatoria" indicó el nacido un 7 de septiembre de 1998 en Zapopan, Jalisco, quien confesó que a través de las redes sociales, fue como se enteró, junto a Adrián Lozano, que también desempacó de la Preolímpica azteca.

Confesó que la primera vez, Martino les había adelantado que trabajaría con muchos jóvenes, ya que los quería ver muy de cerca, ya que son la base del mundial que viene en Catar 2022, así como para el de México en el 2026.

Sobre las semejanzas entre lo que le piden Guillermo Almada con los Guerreros y el "Tata" con México señaló: "Me gusta mucho, es muy similar la forma de juego, no me cuesta tanto, sobre todo la presión, es casi lo mismo, por lo que no batallo en adaptarme".

Al mismo tiempo reveló, que es una responsabilidad muy grande el volver a ser llamado a una representación nacional, por lo que busca mantenerse ahí en base a su desempeño futbolístico.

Pero también, quiere un puesto con el Tri en el Preolímpico que se disputará en Guadalajara, del cual comentó: "De locales, estamos obligados a ganarlo, ya queremos que llegue esa fecha y jugarlo".

Sobre las situaciones extracancha en la que se vieron involucrados elementos como Memo Ochoa, Héctor Moreno, Marco Fabián, Miguel Layún, entre otros, no quiso opinar mucho acerca del tema.

"Te pones en el lugar de ellos y molesta, que se hablen cosas fuera, pero no puedo decir nada respecto a ellos. Es un tiempo libre, o que digan qué se puede hacer" indicando que el dormir también es parte de la rutina en una concentración.

Aunque su rostro refleja alegría total por sus convocatorias y por el cumpleaños que recién celebró al lado de sus compañeros de selección y en un viaje de Celaya a la Ciudad de México, el santista está enfocado con Santos Laguna y derrotar el próximo domingo a los Tuzos.

"Yo apenas regresé al igual que otros, pero sé que tuvieron una semana fuerte" y es que con un triunfo, retomarían el liderato del Apertura 2019 "tenemos que estar en la punta".

21 AÑOS tiene el juvenil lateral, surgido de las inferiores del club lagunero.

Aceptó que los hidalguenses, son un rival que siempre se les complica, tanto en la Bella Airosa como en la Comarca y aunque no pasan por un buen momento, recordó que el equipo más irregular les puede ganar en casa.

"Debemos mantener el invicto con nuestra gente" dejando en claro que no les afectará la inactividad en la Liga MX "llevamos así varias fechas y cada quien tuvo participación con su selección".

Pero Arteaga no será el único de los Guerreros en este Micro Ciclo con el combinado nacional. El también juvenil Adrián Lozano, quien hace dos meses debutó en el máximo circuito, forma parte de la convocatoria dada a conocer ayer.

Ambos elementos surgidos de la cantera de Santos Laguna, han sido titulares en los siete encuentros que han disputado en el Apertura 2019 y que tiene al equipo sublíder de la competencia.

La concentración se realizará del domingo 15 al miércoles 18 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol y servirá como preparación con vistas a la Nations League de Concacaf, en la que el Tricolor tendrá participación.

Arteaga comenzó su carrera en Santos desde la categoría Sub-15, debutando en el máximo circuito el 1 de octubre de 2016. Suma su séptimo torneo en Primera División, teniendo la oportunidad de disputar tres liguillas en el máximo circuito, campeón en el Clausura 2018, además de los diferentes títulos conseguidos a nivel juvenil con los Guerreros

Por lo que respecta a Lozano, inició su recorrido con los Guerreros en la categoría Sub-13 y pasó por representativos Sub-15, Sub-17 y Sub-20. En este lapso sumó logros transcendentes en el club, tales como los campeonatos del Apertura 2015 con la categoría Sub-17, y el Apertura 2017 con el cuadro Sub-20.

Tiene un recorrido relevante en Selecciones Nacionales Menores, destacando su reciente participación en la Copa del Mundo Sub-20 Polonia 2019.