Región no está preparada como destino migrante, aseguran en panel

Pese a las acciones que se llevan a cabo en albergues, dispensarios, iglesias y universidades, La Laguna no está preparada para ser un destino para los migrantes.

Lo anterior fue la conclusión a la que llegaron los participantes del panel "¿Cómo responde La Laguna por los migrantes?" realizado este jueves en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.

El foro es parte de las actividades del mes del Migrante en septiembre, por lo que asistieron como participantes representantes legales y administradores del Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres" y del Dispensario Madre Teresa de Calcuta en Gómez Palacio, relatando sus tareas diarias que realizan a favor de los indocumentados.

Amador Zamarripa, voluntario del Centro de Día, comentó primero que debido a que su familia es migrante, no dudó en aceptar trabajar en este albergue cuando se lo propusieron hace cuatro años. Sin embargo, reconoció que existen varios lugares en donde se les brinda ayuda cuando llegan solos o con sus familias a la ciudad, pero, dijo que también observa que es poca la sociedad lagunera que apoya a estas personas que han dejado todo en su país de origen para buscar una mejor vida en otra nación.

Opinó que muchas personas locales los ven con miedo cuando piden ayuda en las calles, lo cual lamentó.

Por su parte, Ana María Tizcareño, representante legal del Dispensario de la Madre Teresa de Calcuta, dijo que solo con amor con el que se les recibe es una manera de dignificar a las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos (golpeadas, robadas o violadas).

Comentó que el equipo de trabajo que está en el dispensario busca dar una atención calidad a quienes han dejado todo y que llevan viajando más de un mes en el tren o caminando, sufriendo todo tipo de atropellos por parte de criminales y autoridades, por lo que al llegar al dispensario, se les trata de trasmitir ese amor con el que se preparan todos los alimentos y se hace la limpieza.

Opinó que en su caso no pueden dar albergue para que descansen los migrantes debido a que no hay la infraestructura para ello, solo brindan alimentación y atención médica, por lo que declaró que en Gómez Palacio no están preparados para ser un lugar de destino para ellos.