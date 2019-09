Retira Lerdo subsidio para venta de alcohol

No habrá subsidio para quienes soliciten la ampliación del horario en la venta de bebidas embriagantes, ni homologación con Gómez Palacio, dice el alcalde Homero Martínez. Argumentó la estadística de accidentes, además de que la sociedad lerdense es "conservadora"; vinateros no descartan acudir ante instancias legales o interponer un amparo.

La declaración se da luego de que se suspendiera el subsidio que se otorgó durante la pasada administración a los negocios que extiendan la venta de alcohol y que les permitía pagar 600 pesos por 16 horas de ampliación y ahora son 2,600.

"Al tema de alcoholes yo no le he estado moviendo nada, ahí está el reglamento, están los horarios establecidos y yo siempre he dicho que Lerdo es un municipio tranquilo; el costo está establecido en la Ley de Ingreso, yo no le he estado moviendo a nada", dijo el alcalde.

Comentó que los horarios de expendedores de cerveza son los mismos que los ya establecidos y señaló que, de acuerdo a la Ley de Ingresos, las únicas personas facultadas para dar subsidios son él y el tesorero, y "yo soy un hombre conservador, de familia y, bueno, los principales accidentes que se tienen ustedes deben saber como periodistas, ahí están las estadísticas, es gracias al alcohol; si usted o alguien está de acuerdo en que se siga vendiendo alcohol, bueno, pues yo no estoy de acuerdo".

Dice que si los comerciantes quieren extender el horario de venta "pues que lo paguen".

El alcalde informó que la venta de alcohol es de lunes a viernes, hasta las 10 de la noche con posibilidad de extenderlo dos horas más a quien quiera pagar extensión; el sábado es hasta las 3 de la tarde y el domingo no hay venta de alcohol. Cuestionado sobre una posible homologación con Gómez Palacio, dijo: "así está el reglamento y pues yo no le pienso mover a nada (...) Lerdo históricamente ha sido un municipio conservador, de familias".

Por su parte, Gerardo Antúnez Ceniceros, presidente de la asociación de Comerciantes con Venta de Cervezas, Vinos y Licores en Lerdo, dijo que el subsidio se ha entregado desde hace varias administraciones, por lo que les "extraña" la decisión de Martínez.

"No sabemos qué negociaciones tenga o por qué la negativa a perjudicar a tanta familia, que él sabe que muchas familias subsisten de este giro, que es un giro honesto, no está fuera de la ley".

Explica que ante esto buscaron el diálogo, "por qué esa postura tan negativa y tan atacante", por lo que solicitaron una audiencia con Homero Martínez desde el 4 de septiembre y ayer les informaron que no los atenderán hasta el 20 de este mes.

Además, señalaron irregularidades en las horas de venta de alcohol, pues dijeron que durante la administración pasada se modificó el reglamento, por lo que se amplió el horario de venta. Este establece que la venta es de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y sábado de 10 a 4 de la tarde, con extensión de horario el viernes hasta la media noche y el sábado de 4 de la tarde a medianoche; mientras el domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

"Están manejando y siguen con el horario anterior a la modificación de horario y se aprobó, está en la gaceta municipal, pero no entiendo por qué no respetan (...) estamos viendo la posibilidad de ir a instancias legales, a Durango o hasta México, porque hay muchas irregularidades, estamos analizando la posibilidad de un amparo".