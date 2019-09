Cruz Azul y Tiburones reanudan la Liga MX

Cruz Azul buscará regresar a la senda del triunfo cuando se reanude el Apertura 2019 de la Liga MX y visite a Veracruz, el peor equipo del certamen y que busca su primera victoria luego de 34 juegos sin ganar.

El estadio Luis "Pirata" Fuente será el escenario donde ambos equipos se vean a las 21:00 horas, luego de una semana sin actividad por la Fecha FIFA y de algunos días de escándalo y cambios que vivió La Máquina.

De común acuerdo, el técnico Pedro Caixinha dejó de ser técnico del cuadro celeste, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez reaparecieron en la directiva del equipo y Ricardo Peláez dejó la dirección deportiva en días complicados para el club.

Y como parte de esos cambios llegó el uruguayo Robert Dante Siboldi para tomar las riendas del equipo, quien vivirá el mayor reto de su carrera en espera de terminar con la sequía de casi 22 años sin título del Cruz Azul.

Su primera prueba será este viernes en el Puerto, donde llega como favorito para salir con el triunfo, pero no deberán confiarse ante un cuadro herido en su orgullo y que busca cortar una racha histórica en el futbol mexicano de más partidos sin ganar.

Siboldi dejó en claro que todos los jugadores tendrán oportunidad de ganarse la titularidad, además de manifestar que él no inventa posiciones y que no pretende probar a jugadores en otra que no sea la suya.

Veracruz, por su parte, sólo piensa en la victoria, algo que no consigue en los últimos 34 partidos y que espera lograr ante su afición. Empataron en la jornada uno ante Pachuca y luego llegaron seis derrotas, incluidas goleadas por 7-0 y 5-0.

34 PARTIDOS tienen sin conocer la victoria tienen los Tiburones Rojos de Veracruz.

Tiburones rojos, hundidos en el sótano de la clasificación general con apenas un punto, estrenarán técnico en la persona de Enrique López Zarza tras la renuncia de Enrique Meza, con el que esperan despertar y sumar resultados positivos.

La Máquina, que suma 10 puntos en la clasificación, ha ganado cuatro de los últimos 10 partidos ante Veracruz en calidad de visitante, por cuatro reveses y dos empates; de la última decena en cualquier campo, tiene cuatro triunfos, cuatro igualadas y dos derrotas.

Los argentinos Guillermo Fernández y Milton Caraglio serán las principales ausencias del Cruz Azul para este partido, quienes no realizaron el viaje con el resto de sus compañeros.

Siboldi dio a conocer su primera lista de convocados, donde destaca la ausencia de los "pamperos".

Debido a que se recupera por completo de una molestia en el talón, "Pol" no fue convocado, mientras Caraglio viene de recuperarse de una molestia física y Siboldi prefiere que ambos lleguen al 100 por ciento a la final de la "Leagues Cup" ante Tigres.

Además de los sudamericanos, también está fuera de la lista el portugués Stephen Eustaquio, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en enero pasado, y aunque ya entrena al parejo de sus compañeros, se espera que esté al 100 por ciento y con ritmo futbolístico.

José Madueña y Javier Salas tampoco fueron convocados, el primero luego de sufrir una microruptura fibrilar en el músculo aductor mayor de la cadera derecha, y dependerá de su evolución el tiempo que esté fuera.

Por su parte, los seis seleccionados de la "Máquina" que estuvieron con sus selecciones en la Fecha FIFA están disponibles para ver acción.

Ellos son los mexicanos Roberto Alvarado y Orbelín Pineda, el chileno Igor Lichnovsky, el paraguayo Juan Escobar, el peruano Yoshimar Yotún y el uruguayo Jonathan Rodríguez, quienes entrenaron al parejo de sus compañeros.