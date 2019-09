Inicia Torneo Anual de Golf en Gómez Palacio

Con la realización del tradicional Rompehielo, anoche se puso en marcha de manera formal, la edición 2019 del tradicional Torneo Anual de Golf del Club Campestre Gómez Palacio, cuya primera ronda de juego se disputará hoy.

Una amena y grata convivencia, se vivió ayer en la explanada del restaurante principal del centro campestre gomezpalatino, donde directivos del club, autoridades municipales, golfistas y sus familias, disfrutaron del acto que da inicio oficial al torneo. Previo al Rompehielo, se vivió un torneo de Driver, con lo que los jugadores "calentaron motores" de cara a lo que serán tres rondas de dura competencia, para llevarse los primeros lugares en cada una de las categorías, así como los atractivos premios que están en disputa dentro del torneo.

Desde temprana hora, los golfistas tomarán el campo para dar inicio a la competencia, siendo las categorías D, Damas y Senior´s, las primeras en poner la bola en juego, para durante el transcurso de la mañana, dar salida al resto de las divisiones. Se espera una aguerrida competencia en cada una de las categorías, ya que en todas hay jugadores entusiastas que se han esforzado por prepararse de la mejor manera para llegar a este tradicional torneo, con posibilidades de colocarse en los primeros lugares y así celebrar el próximo domingo.

Las categorías que entran en competencia a partir de hoy, serán: Primera (saliendo de marcas azules, con el 80 por ciento de hándicap, que deberá ser de 0.4 a 6.9) y la A (7-11.5 de hándicap, saliendo de marcas blancas, sin ventajas), quienes jugarán bajo el sistema Stroke Play, en el que se cuentan los golpes o impactos, de manera rigurosa. La categoría B (11.6-16.2 de hándicap) y la C son para jugadores de 16.3 a 20.8 de hándicap, saldrán de marcas blancas, sin ventajas y en el sistema Stable Ford (por puntos), los jugadores de la categoría D (hándicap de 20.9 a 31.9) pegarán también de marcas blancas en Stable Ford y con el 80 por ciento de hándicap.

Las Damas estarán saliendo de marcas rojas, al 80 por ciento de hándicap, también en el sistema Stable Ford, mientras que los Senior's saldrán de doradas, a 54 hoyos igualmente en Stable Ford, al 80 por ciento de su hándicap. Habrá premios para el primer Hole in one en el hoyo 10, donde se entregará un automóvil último modelo, mientras que en los hoyos 3 y 7 se obsequiará un carrito de golf, que en caso de no caer, se sorteará uno durante la ceremonia de premiación del próximo domingo.

En las mismas instalaciones del Club Campestre Gómez Palacio, se disputó ayer la tercera jornada del Torneo Anual de Tenis en las distintas categorías, con atractivos y entretenidos duelos. Dentro de la categoría de Segunda Fuerza Femenil, Claudia Rivas se impuso a Yolanda Rentería y Yuri Amezcua superó a Alma Peraza por 6 - 3, 2 - 6 y 10 a 5 en Súper Muerte Súbita, mientras que en Tercera Fuerza Femenil, Bety Villegas venció a Lorena Garza por doble marcador de 6 a 2.