tips, tips, tips...

CÓMO USAR LA LECHUGA

Cuando compre una lechuga, tan pronto como llegue a su casa rómpala en pedacitos propios para un bocado, lávela y desinféctela perfectamente y guárdela en el refrigerador dentro de una fuente de plástico para que se conserve fresca. Después, cuando necesite una ensalada, la tendrá lista y le servirá así mismo para emparedados, adornar platillos, etc. sin preocupaciones ni trabajo extra para usted.

Cuando guarde en ellas artículos, coloque varios trozos de papel periódico o de toallas de papel en el fondo de cada una a fin de que absorban la humedad (una especie de vapor) que generalmente se forma en su interior, con esto se evitará la formación de moho o de óxido.

Cuando sus niños ya estén demasiado crecidos para poder usar el columpio que se les instaló cuando eran pequeños, conviértaselos en una tienda india, cubriéndolo simplemente con una vieja sábana o colcha de colores vivos. Les servirá también para jugar dentro en los días de lluvia y esté segura de que les encantará entrar y salir de ella en todo tiempo.

Para que éste no la bañe a usted también al sacudirse cuando le ha dado usted el último enjuague, haga que alguien le sujete firmemente la cabeza mientras usted lo seca. Los perros no pueden sacudirse cuando se les sostiene la cabeza. Tan pronto como se les suelta se sacuden, pero si usted sigue el consejo anterior, ya el perro estará seco y usted se evitará el innecesario baño de regadera.

Si quiere freír tocino para unos emparedados, pero su estufa está tan limpia que no la quiere ensuciar, no se preocupe. No use la sartén en la que todas freímos el tocino, mejor use una vasija honda. Saque pues esa vieja vasija que ya no usa y fría en ella el tocino sin temor de que la grasa ensucie su estufa, ya que ésta al saltar se quedará dentro de las altas paredes del recipiente. Es mucho más fácil lavar la olla que la estufa.

Tueste las rebanadas de pan blanco en la forma acostumbrada y únteles mantequilla mientras están aún calientes. Luego extienda sobre ellas, sin dejar ni una pizca del pan sin cubrir, más mantequilla, pero ahora de cacahuate. Finalmente cúbralas bien con azúcar morena. Muy sabrosas con leche, café, té, chocolate o jugo de frutas. A los niños les encantan.