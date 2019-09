Ámbar Mendoza aspira a boxear como profesional

A sus 17 años de edad, Ámbar Itzel Mendoza Covarrubias es una jovencita lagunera que como cualquier otra, tiene sueños e ilusiones por cumplir, la diferencia es que ella tiene en mente llegar a sus METAS de una forma particular: lanzando golpes.

Ámbar dedica sus días, además de estudiar el bachillerato, a entrenarse en la dura disciplina del boxeo, un deporte que por mucho tiempo fue estereotipado para varones, pero en el que las mujeres han ido ganando terreno y es esta lagunera, otro ejemplo de esa tenacidad de las damas. Hace apenas tres años, Mendoza comenzó a entrenar el deporte "de las orejas de coliflor", hace apenas un año y medio se subió a un ring para competir de manera formal y desde entonces no ha parado de conseguir logros importantes, proyectándose a nivel nacional y alimentando la idea de dedicarse al boxeo de manera profesional.

De visita en El Siglo de Torreón, Ámbar Itzel compartió el origen de su inspiración para pasar su tiempo libre, entrenando un deporte tan rudo como el boxeo: "yo practicaba futbol, me gustaba, pero mi papá es muy aficionado al box y lo veía todos los sábados por la televisión, mi hermana mayor decidió acudir a entrenar y un día yo la acompañé, luego me dijo que fuera con ropa deportiva, hice un entrenamiento y me gustó mucho, desde entonces dejé el futbol y ya no he faltado ni un solo día a entrenar", relató.

Existen muchos ídolos que maravillan a la juventud, cantantes, actores, youtubers, pero para Ámbar eso no existe, ella explicó que tiene como modelos de idolatría a boxeadores como el poderoso ucraniano Vasyl Lomachenko, además de los mexicanos Óscar Valdez, Jackie "Princesa Azteca" Nava y por supuesto, la lagunera, Yazmín "La Rusita" Rivas. Para llegar a ser como ellos, la joven lagunera se entrena diariamente dos horas y media desde la madrugada en el gimnasio "Real de Mapimí", bajo la batuta de Gustavo "Tavo" Rodríguez, posteriormente cumple con sus obligaciones escolares de las 13:00 a las 19:30 horas y para terminar su jornada, corre de 7 a 10 kilómetros.

Logros en el ring