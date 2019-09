Sin subsidio en ampliación de horario

No habrá subsidio para quienes soliciten la ampliación del horario en la venta de bebidas embriagantes ni homologación con Gómez Palacio, dijo el alcalde Homero Martínez.

Argumentó las estadísticas de accidentes, además de que la sociedad lerdense es "conservadora"; pero vinateros no descartan acudir ante instancias legales o interponer un amparo.

La declaración se da luego de que se suspendiera el subsidio que se otorgó durante la pasada administración a los negocios que extendían la venta de alcohol y que les permitía pagar 600 pesos por 16 horas.

"Al tema de alcoholes yo no le he estado moviendo nada, ahí está el reglamento, están los horarios establecidos y yo siempre he dicho que Lerdo es un municipio tranquilo, el costo está establecido en la Ley de Ingresos, yo no le he estado moviendo a nada".

Comentó que los horarios de expendedores de cerveza son los mismos que los ya establecidos y señaló que, de acuerdo a la Ley de Ingresos, los únicos facultados para dar subsidios son él y el tesorero.