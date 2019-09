Tomás Boy está en la cuerda floja

En Chivas tienen claro que en caso de no ganarle al Atlas, los problemas empeorarán y peor aún si llega una derrota, porque entonces sí, las posibilidades de que se mantenga el técnico Tomás Boy al frente, serán mínimas, así lo reconoció Miguel Ponce.

"El Pocho" sabe que en los Clásicos, ya sea tapatío o nacional, los técnicos corren peligro cuando los resultados no han sido los esperados, porque no hay forma de maquillar una derrota que va directo al orgullo. Ya que cuando un equipo anda bien y llega un descalabro, puede achacársele a una mala noche y listo, pero la realidad en el redil hoy en día, es que el crédito se le terminó al "Jefe".

Un ejemplo rápido y claro, fue que a José Luis Real tras un Clásico ante el América, que incluso había apuesta de por medio de Jorge Vergara con Luis Roberto Alves "Zague", le costó el puesto tras ser goleado 4-0 y eso quieren evitar en el redil, así que "El Pocho" para evitar problemas, solamente ve en un triunfo, la paz que necesitan.

"Esto es de resultados, si no llegan, hay cambios. Desafortunadamente a estas alturas al que pueden darle el cambio es al entrenador, nosotros debemos buscar ganar y encontrar la mejor versión y ser más regulares".

El lateral izquierdo ha tenido un sinfín de cambios, así que ahora no desea uno más, porque es tirar el trabajo que se lleva a la borda, además de que entran otro tipo de factores que quieren evitar se den y explicó en breve.

"Es que es muy fastidioso. Ya uno está adaptado a un cuerpo técnico, forma de ser y de cierta manera lo aceptas y adaptas. Cuando cambia un cuerpo técnico es volver a empezar, conocer a las personas y no sabes si son intensos o regañones. No queremos eso, queremos que este proyecto siga por mucho tiempo y que los resultados se den; he tenido varios cambios de técnicos en mi carrera y no es nada agradable".

Al equipo que dirige Leandro Cufré lo ven como un trampolín, para evitar de entrada con un triunfo, el adiós de Boy, escalar posiciones en la tabla general y meterse a la pelea de puestos de Liguilla, de donde ahora mismo no están cerca.

"Presión siempre hay, ya sea porque vas ganando, perdiendo y por lo del entrenador. El equipo va a enfocarse en lo que nos toca hacer dentro de la cancha y, tratar de no pensar en la historia. Sabemos que si no se da un resultado puede haber consecuencias, nosotros estamos tratando de jugar y mejorar".

Estos duelos son intensos, de garra, porque el "Pocho" dice que Atlas siempre se juega en este duelo, el quedar bien o mal con su afición, es decir, si ganan dan por redondeado su campeonato, así de fácil.

"Yo creo que ellos le dan más importancia a este equipo. Es un partido importante y nosotros debemos demostrar en la cancha. Somos el equipo de la ciudad y somos los que frecuentemente estamos buscando el título. Ahí está en sus publicaciones (vale más un Clásico que un título) y sí lo creo porque al ganarnos ellos se quedan tranquilos".