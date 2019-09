Benedetto hubiera aceptado jugar con el 'Tri'

El actual delantero del Olympique de Marsella, Darío Benedetto, comentó que hubiera acpetado jugar con la Selección Nacional de México, si hubiese sido convocado en su estancia con Xolos y con el América.

"Debemos aprovechar si se presenta esa oportunidad. Hoy, el entrenador observa a los jugadores argentinos que juegan en México, pero hace unos años, este no era el caso. Más tarde tuve la oportunidad de jugar con la selección de mi país”, dijo al diario L'Equipe.

El atacante argentino llegó a México a la edad de 23 años al cuadro de los Xolos de Tijuana procedente del Arsenal de Sarandí, donde jugaría un año para luego pasar a las filas de las Águilas del América en el 2014.

Dos años en la institución "azulcrema" fueron las que estuvo Benedetto, para después ser cedido en el 2016 al equipo histórico de Boca Juniors, donde lograría alcanzar la final de la Copa Libertadores, que al final perderían a manos de su máximo rival, River Plate.

Darío anotó 49 goles en los tres años en México y tuvo la posibilidad de ser parte de la Selección Mexicana al no ser considerado para el representativo de su país, pero la suerte le cambiaría con su llegada al futbol argentino y su exposición en uno de los equipos más grandes del futbol pampero.

Luego de su paso por México y de haber cumplido su sueño de llegar al futbol del viejo continente, aunado a las actuaciones que tuvo con la albiceleste en las eliminatorias previas al Mundial de Rusia 2019, el argentino naturalizado mexicano ya no piensa en el tricolor.

“Fue lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Cuando entré en el vestuario y vi a Messi, Mascherano, Otamendi, confieso que hay muchos recuerdos que son hasta una vez Pensé: 'Mier..., mira dónde estoy, no es posible'. Luego me acostumbré. Ya no veía a Messi como un extraterrestre, sino como un compañero de equipo como cualquier otro. Con la selección pude experimentar la clasificación para la Copa del Mundo”, concluyó.