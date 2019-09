Último Guerrero buscaría quedarse con Ciber al final en la jaula

Último Guerrero sabe que en una lucha de apuestas en jaula no hay alianzas, aunque no descartaría una al inicio, con el único objetivo de quedarse al final con Ciber The Main Man y salvar su melena.

Será el próximo 27 de septiembre cuando el Guerrero, Ciber, Gilbert el Boricua, Volador Jr, Negro Casas, Bárbaro Cavernario y el estadounidense Big Daddy se metan a una jaula en la lucha estelar del 86 aniversario del CMLL y uno saldrá pelón. “Podría ser (una alianza) entre los tres, Negro, Cavernario y yo podríamos quizá detenerlos (a sus otros rivales), que no salgan”, dijo el “último de su estirpe” a poco más de dos semanas de esa contienda. Con el principal objetivo de salvar su melena, manifestó que quedarse al final con Ciber The Main Man sería lo mejor para él y terminar con esa rivalidad, aunque sabe que todo son estrategias para salir airoso del difícil compromiso. “Mi rival a vencer sería el Ciber, con él me gustaría quedarme. Si hiciéramos algo y decirle ‘no te salgas, yo tampoco’ y nos quedamos, pero en una jaula tienes que ir viendo que no es cualquier cosa, pero al final esperemos conservar la cabellera e ir al centro comercial por más champús y enjuague”, añadió. Último Guerrero reiteró que salir con su cabellera a salvo es lo que desea, pero si tiene que jugársela con alguien al final espera que sea con los que tiene gran rivalidad, como Ciber o Gilbert, y en caso de que no ocurra eso, le gustaría ver caer la melena de Big Daddy. “Dejarlo también que pierda sus rastas sería bonito para la Arena México, dejarlo ahí con Volador Jr, que es ágil para salir, pero son estrategias, no sabemos qué pueda pasar. Fuera de mi personaje, me gustaría el Negro con Big Daddy para que le quite esas rastas”. Finalmente, luego de que Ciber nunca concretó con él una lucha de cabelleras en mano a mano, el Guerrero manifestó que Gilbert sólo aprovechó la oportunidad que se le presentó para estar presente en el aniversario y que no es ningún “metiche”, como lo llama Ciber. “Ciber no quiso. Primero (quería) el título, le dimos la oportunidad, luego que otra, viene el Boricua, aprovecha y se armó (la jaula); Ciber tiene la culpa, para mí Gilbert no es ningún metiche, tenía pique conmigo y aquí en la México se agrandó”.