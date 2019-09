Aaron Carter padece de esquizofrenia y bipolaridad

El actor y cantante Aaron Carter, conocido por su papel de "Dylan Neal" en la serie Sabrina, la bruja adolescente, reveló que padece múltiples trastornos de personalidad como esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad.

El hermano menor de Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys, detalló que tras su diagnóstico debe tomar varios medicamentos para mantener su salud mental estable; “esa es mi realidad y no tengo nada que esconder”.

“El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda, soy maníaco depresivo (enfermedad que también es llamada bipolaridad)”, indicó en entrevista para el programa The doctors.

Éxito y escándalos

Aaron Carter alcanzó la fama en la década de los 90 como cantante, bailarín y compositor; se convirtió en un ídolo pop, lanzó su primer álbum Aaron Carter en 1997, con el que ganó Disco de Oro en España, Noruega, Dinamarca, Canadá y Alemania.

Luego volvió con un segundo álbum Aaron's party (Come Get It), con el cual ganó tres Discos de Platino y vendió más de un millón de copias. Le siguieron Oh Aaron (2001) Another Earthquake (2002) y Love (2018). También ha hecho apariciones en las serie Lizzie McGuire, Sabrina, la bruja adolescente y 7th Heaven.

Sin embargo, su éxito ha sido empañado por sus escándalos: en 2014 fue detenido en Georgia junto con su novia, Madison Parker, por posesión de drogas y conducir bajo los influjos del alcohol y estupefacientes.

El artista de 31 años confesó en 2017 su adicción a los medicamentos; en fecha reciente causó polémica entre sus seguidores porque puso a la venta a un perro de un refugio a través de las redes sociales.

Además, la policía tuvo que acudir a su casa recientemente por miedo a que se suicidara y, en los últimos meses, su última exnovia, la artista rusa Lina Valentina, solicitó una orden de restricción.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. En general, se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás.

Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo.