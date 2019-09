¿Verónica Castro pone fin a su carrera del espectáculo?

Verónica Castro usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje en el que todo parece indicar que anuncia su despedida del mundo del espectáculo.

La actriz compartió un texto en el que dice "adiós a lo que tanto amó", una carrera de 53 años a la que asegura haber entregado su vida.

El supuesto anuncio viene acompañado de un video en donde su hijo, Cristian Castro, interpreta el tema Alguna Vez, con el que dice sentirse identificada.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño", expresó.

El mensaje de Verónica continuó haciendo referencia a la polémica que ha girado los últimos días en torno a su supuesta relación con Yolanda Andrade años atrás, pues la conductora abrió el tema tras una reciente entrevista con Javier Poza donde de habló se una boda simbólica en Amsterdam.

"(...) elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! (sic)", finalizó.