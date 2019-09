No se incumplió reglamento: Gerardo Torrado sobre seleccionados

Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que los seleccionados nacionales involucrados en el supuesto escándalo que explotó en redes sociales, no incumplieron ninguna norma del reglamento interno de la Selección Nacional.

"Hablamos con los futbolistas a los que se les ha señalado y nos contaron lo que sucedió. Salieron en grupo a un bar-café del Lavo NYV, y estuvieron ahí desde las 16 horas hasta antes de las 21, porque a esa hora había pactada una cena con todo el grupo en el hotel de concentración".

Así que no hay nada qué reclamarles: "No se incumplió nada. Llegaron a tiempo a la cena. No hay nada más qué decir al respecto".