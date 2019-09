Bibi Gaytán revela por qué motivo pone pausas a su carrera

"¡Es que tengo muchos hijos!", dijo bromeando Bibi Gaytán cuando le preguntaron por qué hace pausas tan largas entre proyecto y proyecto. La actriz es la protagonista del musical Chicago, donde comparte créditos con Michelle Rodríguez, María León, Pedro Moreno y Alma Cero.

Este miércoles anterior, en el Teatro Telcel se formó una larga fila para comprar boletos y que estos fueran firmados por parte del elenco.

Muchos de los asistentes llevaron discos de Bibi para que también los firmara.

La actriz se mostró sorprendida al ver que dos de sus hijas, Ana Paulina y Alejandra, llegaron al lugar y hasta les firmaron su boleto. Eduardo, su esposo, también la acompañó pero prefirió no hablar con la prensa.

"No tengo con qué pagar ni tendré nunca con qué pagar el cariño de la gente, no tiene precio", señaló.

La ex Timbiriche también fue cuestionada sobre sus ex compañeros de esta emblemática agrupación: ¿Aún tiene comunicación con Paulina o con Thalía?

"De repente (nos hablamos), no siempre se tiene esa oportunidad pero a cualquiera de ellos que me encontrara me daría un gustazo. Yo a Paulina la adoro, así pase mucho tiempo sin verla es una muy querida amiga".

María León vuelve. La cantante María León también firmó discos y hasta cantó "Las mañanitas" para uno de los que acudieron al lugar.

"Acabo de ver la obra en Nueva York, y la vara realmente se pone muy alta, entonces sí estoy nerviosa, emocionada, todo junto", comentó a los medios.

En estas dos semanas de ensayo se ha formado un equipo muy unido, por lo que la actriz no cree que vayan a surgir rumores sobre rivalidad entre ella y Gaytán.

"El ambiente que hay adentro es seguro, sano, cualquier rumor que se les pueda ocurrir, no hay posibilidad que entre en nuestro círculo de confianza".

Chicago se estrena el 16 de octubre en el Telcel.