Se une Conalep de Gómez Palacio a paro de labores

El Conalep de Gómez Palacio se unió al paro de labores convocado por los trabajadores académicos miembros de la FENSACONALEP (Federación Nacional de Conalep), que afectó 1,100 estudiantes de este municipio.

El paro se desarrolló en planteles de 25 estados de la República de manera simultánea, el día de ayer.

Blas Escobedo Hernández, presidente de la Federación, dijo que la suspensión de labores se hace en apoyo a estados en los que se están violentando los derechos laborales, entre ellos Coahuila, así como las leyes secundarias de la Reforma Educativa la cual argumenta que desaparecen los contratos colectivos.

"Hay una cláusula que nos está afectando donde dice que los trabajadores al servicio de la educación, al momento de que entre en vigor la Ley, van a pasar al apartado 'D' donde no existen los contratos colectivos, de tal manera que nosotros nos regimos por el apartado A y por la Ley Federal de Trabajo, pero con esa entrada en vigor automáticamente desaparecen", explicó.

Añadió que estos paros se hacen con la intención de hacer un llamado a las autoridades a que respeten estos contratos que emergen de la base laboral.

Escobedo Hernández dijo que han sostenido acercamientos con la Comisión de Educación, con el presidente de la Cámara de Diputados, el director de Conalep, y demás autoridades correspondientes, sin embargo la propuesta va avanzando.

Los maestros consideran que el proyecto educativo de la Administración Federal actual, "no cumple con las características esperadas, ni con el cuidado en su redacción y contenido puesto que manda a artículos transitorios de leyes aspectos que deben tutelarse en beneficio de la propia estabilidad y seguridad laboral de las maestras y maestros, como lo son sus relaciones laborales que nos brindan el respeto a nuestros derechos adquiridos en las condiciones laborales o Contratos Colectivos de Trabajo".

En lo que respecta al apoyo a los estados de Coahuila, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, señaló que han sufrido violaciones en sus contratos de manera sistemática.

"Hay gobernadores muy represivos, en el caso de Coahuila, el gobernador Riquelme, la semana pasada, los docentes hicieron paro por un día y él con sus ordas, notarios públicos y el jurídico, levantaron actas administrativas a todos los docentes, violando la libertad de expresión, estamos viendo un gobernador antiguo que no corresponde a la realidad actual".

Dijo que en el caso de esa entidad, sus docentes no han recibido el Estímulo al Desempeño Docente debido a que el Estado aduce no contar con los recursos, además de que no hay reconocimiento de la antigüedad.

El FENSACONALEP valorará los resultados del paro y dependiendo de esto las próximas acciones a seguir.

Suspensión nacional