Siguen sin contactar a delegado de Bienestar

Jaime Rivas Loaiza, titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, señaló que hasta ahora no ha podido establecer comunicación con el delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal.

Esto a pesar de que su nombramiento se dio a finales de agosto, es decir, hace poco más de 10 días.

El funcionario dijo saber que el delegado federal se llama Edgar Morales y que viene de Querétaro, pero todavía no lo conoce en persona.

"Estamos esperando a ver qué disposiciones trae el delegado, que no sabemos quien es, pero no lo hemos podido contactar", dijo.

"No lo conozco. Unos me dicen que está por llegar, otros que ya está aquí, pero no tengo certeza y hasta ahora no sé quien es".

Mencionó que Bienestar es la secretaría federal más importante, la cual cuenta con una gran asignación de recursos económicos.

Indicó que en el caso particular de la Secretaría de Bienestar del Estado, será hasta finales de noviembre o principios de diciembre cuando se conozca la cantidad de dinero del que podrán echar mano.

Consideró que no se puede competir en recurso con lo que opera la Federación, pero es necesario un incremento para poder atender diversas necesidades prioritarias.

Rivas Loaiza, quien comparecerá ante el Congreso del Estado el próximo 18 de septiembre, consideró que a pesar de las complicaciones que se han presentado, se han generado buenas cuentas en la dependencia.

"Vamos a presentar una ampliación del informe que rindió el Gobernador, con más datos y cifras de algunos programas, para atender a los legisladores que nos recibirán en el Congreso local", dijo.

Recordó que el Gobierno del estado ofrece 14 programas con recursos propios.