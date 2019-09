Independentismo catalán pierde fuerza

El independentismo catalán midió sus fuerzas este miércoles en las calles del centro de Barcelona en una manifestación multitudinaria convocada con motivo de la fiesta oficial de Cataluña, pero que tuvo un seguimiento mucho menor que en años anteriores.

La Guardia Urbana cifró en 600,000 personas los asistentes a la marcha, muy por debajo de los registros de la misma autoridad local en 2017 y 2018, años en los que los participantes llegaron al millón de personas, y mucho menos que en 2012, cuando se alcanzó el millón y medio de personas.

La Diada se celebró este año en medio de las crecientes diferencias entre los partidos independentistas y la expectación por la próxima sentencia a los políticos que participaron en el proceso secesionista del 27 de octubre de 2017, prevista para primeros del próximo mes.

Dirigentes de todas las fuerzas independentistas catalanas, incluido el presidente regional catalán, Quim Torra, se sumaron a la cita, convocada por la organización Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) bajo el lema "Objetivo independencia", y cuyo expresidente, Jordi Sánchez, es uno de los encarcelados.

"Se cierra una etapa y se empieza a responder ya a las sentencias", dijo a la prensa antes de la manifestación Torra, quien afirmó que la Diada marca un punto de inflexión y destacó que, a partir de ahora, centrará su acción en "el objetivo de la independencia" y "el ejercicio de la autodeterminación".

"Pidiendo la libertad para nuestros compañeros, claro que sí, pero sabiendo que cada derecho que nos sea negado lo volveremos a ejercer, empezando por el derecho a la autodeterminación", subrayó Torra, para quien la movilización fue "un éxito" de convocatoria a pesar de "todos los pronósticos interesados que no querían que esto fuera así".

En una intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente en funciones del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, deseó que ojalá llegue un día en que la Diada "sea la fiesta de todos los catalanes y todas las catalanas y no de una parte de los catalanes" y aseguró que su Ejecutivo y el Partido Socialista (PSOE) trabajan para que ese día "llegue pronto".

"Es un día especialmente importante y señalado para un territorio de nuestro país, un territorio que estimamos, que respetamos y que reconocemos como es Cataluña", destacó Sánchez.

Las discrepancias estratégicas entre los socios independentistas en el Ejecutivo autonómico catalán (ERC y JxCat) hacía prever una menor repercusión de la manifestación de este año, y por eso desde hace días el soberanismo estuvo apelando a la unión y a una masiva participación ante la proximidad de la sentencia a los políticos presos.

En ese sentido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, reprochó a los partidos políticos, que por primera vez no estuvieron en la zona de invitados, que "discutan en público el reparto de las migas" en vez de trabajar por la independencia, un objetivo hacia el cual no solo no se ha "avanzado", sino que se dan "pasos atrás".

Paluzie criticó que con sus actuaciones, "deslegitimen" las votaciones del (referéndum ilegal) del 1 de octubre, de la misma forma que "se deshace día a día" la vía unilateral, "la única" que, en su opinión, ha hecho avanzar el proceso independentista.

