Técnico de Cruz Azul debuta mañana en el partido contra Veracruz

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria luego del entrenamiento en su cuarto día al mando del equipo, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, destacó el plantel que encontró, lo que podría facilitarle las cosas.

"Hay un gran plantel no sólo futbolísticamente, también como seres humanos, eso facilita mucho, tienen muchos deseos de conseguir cosas, de gloria, hay talento y capacidad, eso te facilita mucho", comentó el timonel charrúa.

Al nuevo técnico de Cruz Azul, la directiva no necesitó pedirle el título de la Liga MX, pues el uruguayo aseguró que con los casi 22 años del equipo sin conquistarlo no hace falta que se lo digan.

"No hace falta que lo pidan, hace 22 años que Cruz Azul no consigue el título de Liga, creo no hace falta, es tácito, pero sí me pidieron terminar entre los primeros cuatro lugares, tener bien al equipo", dijo Siboldi.

Cuestionado sobre el tema particular del chileno Igor Lichnovsky, zaguero central y que con Pedro Caixinha era utilizado como "5", aseveró que él no inventa posiciones y que respeta mucho a cada jugador.

"Soy muy respetuoso de las posiciones, primero respeto mucho al que cubre su posición, el que es central es central", por lo que cualquiera que busque estar en el once inicial tendrá que ganarse su sitio.

"No soy de inventar posiciones, practicamos las variantes y buscamos alternativas para en dado caso hacer una variante. Imagínate si Pablo (Aguilar) quisiera jugar de portero, cómo se sentiría 'Chuy' (Jesús Corona), primero el respeto a la posición del jugador", aseveró.

10 PUNTOS PUNTOS suma Cruz Azul en el Apertura 2019, está ubicado en el lugar 11 de la clasificación.

Siboldi confirmó que el contrato que lo une a la escuadra celeste es por lo que resta del Apertura 2019 y para el Clausura 2020, algo que él pidió en lugar de un contrato largo, de dos o tres años, pues así la directiva podrá evaluarlo y renovarlo pronto si gusta su labor.

"No me inquieta (el contrato que tiene), yo pido que sea por un año, prefiero que sea así, de qué sirve que sea por dos o tres años. Así que analicen mi trabajo, prefiero que sea así, no creo en los contratos largos".

Finalmente, lamentó la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva del equipo celeste, "pienso que en breve se ocupará esa posición, lamento que haya tenido que salir".

Por la Fecha FIFA y la ausencia de seis seleccionados, Cruz Azul tendrá plantilla completa hoy en el último entrenamiento antes de viajar a Veracruz, pero el estratega celeste no pondrá pretextos para ese encuentro.

"No tenemos excusa, los 11 que entren están capacitados para este partido, no ponemos excusas, así está el torneo y el equipo tiene un plantel vasto", indicó Siboldi.

El charrúa sabe que sus pupilos están en un periodo de adaptación por el cambio de metodología, y quienes estaban lesionados reintegrándose, todos motivados y con la oportunidad de ganarse la titularidad.

"Es lo que genera cuando hay cambio. Se sienten con la oportunidad, para mí todos son importantes y se van ganando oportunidad de ser titulares, nuestra función es mantener el ritmo de competencia para ser elegibles, que se preparen bien y deben estar preparados", comentó.

Del partido ante Veracruz, reconoció que "Tiburones rojos" saldrá decidido a todo por su actual situación, pues suma 34 partidos sin ganar y es el último de la clasificación general.

"Nosotros sabemos que saldrán con todo desde el primer minuto porque están en ese momento de desesperación por conseguir ese gol, ese resultado, debemos ser inteligentes en este partido", señaló.