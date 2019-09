Verónica Castro manda bendiciones

Quien ya no quiere tocar el tema de su supuesta boda con Yolanda Andrade es la actriz y conductora Verónica Castro, pues ayer fue muy tajante en cerrar el tema, al menos así lo hizo en su Twitter, donde la madre de Cristian Castro envió bendiciones a todos.

La actriz subió a su cuenta de Twitter un mensaje en donde deja muy claro que nunca contrajo matrimonio con alguien, bendice a las personas que hablan mal de ella y compara la vida con un espejo en el cual se te regresa todo lo que has hecho.

Sin mencionar el nombre de la conductora de Montse & Joe en la publicación, la actriz de Rosa Salvaje en una programa de televisión también explicó que ama a todo lo positivo y se aleja de todo lo contrario.

Este conflicto entre las dos inició cuando por error en un video Monserrat Oliver comentó que su mejor amiga y expareja se había casado, por lo que Andrade ante la prensa confirmó este hecho: "Pues sí fue un gran momento, muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona. Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa...", aseguró hace unas semanas atrás. Sin embargo, se filtró que Verónica Castro fue la persona con quien en Amsterdam había unido su vida a la de la también conductora de Consecuencias con Joe. Y aunque Castro ante las cámaras de televisión ha negado todo y expresó que: "Si no me casé con los papás de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda".

Y hasta la ha llamado demonio y mentirosa, Andrade insiste en que sí vivieron un amorío que terminó en boda simbólica y que la reacción de la Vero le ha dolido mucho por negarlo y llamarla mentirosa.