Escuela de Gimnasia de La Laguna triunfa en regional

Una estupenda actuación, se apuntó el equipo de la Escuela de Gimnasia de La Laguna (Esgila) en su campus del Centro de Alto Rendimiento (Esgila CAR), dentro del Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil, celebrado el pasado fin de semana en Saltillo, Coahuila.

A este torneo, acudieron gimnastas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, generando una intensa competencia, en la que las pequeñas laguneras acudieron con una delegación de 13 deportistas, para acumular la cifra de 61 medallas, cumpliendo así con una excelente actuación que las colocó en el tercer lugar del torneo, dentro de la clasificación por equipos. Las gimnastas representantes de Esgila CAR en este torneo, fueron: Ivana López, Nicol Prone, Any Michell, Eilén Martínez, Renata Fontecilla, María José González, Ivana Aguirre, Paola Michell García, Ángela Collazo, Karime Collazo, María Fernanda García, Natalia Morales y Angely Hernández.

Dentro del equipo, destacaron tres gimnastas que se coronaron campeonas regionales All Around, cada una de ellas consiguió 5 medallas en base a actuaciones cerca de la perfección: Angely Hernández fue la campeona en el Nivel 4B, Renata Fontecilla se coronó en Nivel 3B y María José "Che che" González, se adjudicó el Nivel 3C, mientras que Annie Michel (Nivel 3A) y Paola Michelle García (Nivel 3B) se colocaron como subcampeonas regionales, consiguiendo también 5 medallas cada una de ellas.

Ivana López en el Nivel 5 y Karime Collazo en el Nivel 4B, terminaron en el tercer lugar All Around, con 5 medallas cada quien, mientras que Natalia Morales en Nivel 4 y Eilén Martínez en Nivel 3B, fueron cuartos lugares All Around, trayendo a casa 5 medallas cada una. Con estos resultados, las gimnastas lograron el pase al Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia en los niveles 3 y 4, evento que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, a finales del mes de octubre e inicios de noviembre próximos.

Por lo pronto, las gimnastas regresaron a casa para continuar con su preparación de cara a próximas competencias.