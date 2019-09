Dan ultimátum en caso Fanny

La familia de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz (Fanny) dio un ultimátum a las autoridades federales para que presenten resultados y una línea real de investigación sobre la desaparición de su hija en un plazo no mayor a los 15 días, ya que de no ser así amenazan en acudir a la Corte Interamericana y tomen el caso tras casi 15 años de no localizarla.

Ella desapareció el 5 de noviembre de 2004 y cumpliría este 11 de septiembre 31 años de edad. En rueda de prensa realizada en el Memorial de los Desaparecidos, Óscar Sánchez Viesca y Silvia Ortiz, padres de Fanny, denunciaron cansados, desalentados y por momentos con coraje, que "ya no creemos en nadie, ni en nada". Dijeron que sí quieren ayuda, pero que sea de verdad y no solo les prometan y no resuelven nada. Informaron que encontraron que han sido manipulados y extraviados los expedientes de la investigación de 2005, por lo que acusaron a todos los que intervinieron en el caso en 2004 al 2010. Comentaron que fueron las autoridades quienes eligieron a los 8 agentes asignados a la investigación de su hija desaparecida, pero que han encontrado que están involucrados en delitos como de extorsión, secuestro y hasta homicidio. Por ello, Silvia Ortiz cuestionó el interés real que tiene la autoridad de investigar y de encontrar con vida a cientos de desaparecidos en el país. Con un nudo en la garganta y con impotencia, manifestó que cómo era posible que dejaran la investigación del caso de su hija Fanny en manos de "delincuentes" y cuál era el fin de hacerlo. Señalaron que acudirán a la Corte Interamericana para que los ayuden, ya que dijeron que "en México no hay justicia". RELATA CALVARIO La madre de Fanny leyó una emotiva carta a los medios de comunicación en donde relató el calvario que han enfrentado en estos casi 15 años de búsqueda, en donde muchos ofrecen ayudarles a cambio de dinero, pero que cuando este se termina la ayuda se olvida y tienen que empezar de cero. "Vivimos en un país en donde la impunidad y la corrupción son el modo de vida". Indicaron que todo lo que tenían de bienes lo han vendido para encontrar a su hija y que esto no les importa con tal de saber dónde y con quién está. Lamentó Silvia Ortiz que el país está lleno de deseo de poder y de sangre derramada por ello. También expresó que "México es un país en donde la justicia está oculta en los escritorios del poder judicial, en donde tienen más derechos los victimarios que las víctimas". Acompañaron al acto de la familia Sánchez Viesca Ortiz, tanto amigos, familiares y miembros de Grupo Vida. Enfatizó la madre de Fanny que México es un país en donde todos los días la población clama por justicia, pero que nadie los escucha. Una de las declaraciones de la carta leída que destacó es la denuncia que hace sobre las investigaciones que ellos realizan por su cuenta ante la falta de apoyo del gobierno, pero que son desestimadas. Señaló que han encontrado que "el abogado en quien se confió ha resultado ser representante legal de grandes delincuentes y yerno de un magistrado". Por ello, concluyó diciendo que exigen resultados en un periodo no mayor a 15 días y se presente una línea de investigación real de la desaparición de su hija, así como también se encuentre a quienes "rasuraron" los expedientes a nivel estatal y federal para tener avances reales del caso. Indicaron de no tener una respuesta acudirán a la Corte Interamericana para que atraiga el caso y se investigue la desaparición de Fanny. También se citó que van a interponer una denuncia contra el Gobierno mexicano por su indolencia, inacción, corrupción e impunidad. Oscar Sánchez declaró que, gracias al contacto de Alan García, alto comisionado de la ONU en la Ciudad de México, se tendrá la asesoría para acudir a las cortes internacionales y presentar el caso. Precisó que no se trataría del primero que acude a instancias externas para atender un tema de desaparecidos, citando el caso de María Trujillo tiene 4 hijos desaparecidos y ya presentó el caso.