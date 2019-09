Para Santos Laguna el objetivo es la liguilla: Gorriarán

Mientras que la mayoría de seleccionados santistas reportaron al campamento albiverde en el TSM, para el volante charrúa Fernando Gorriarán, el recuperar el liderato del Apertura 2019, no es primordial a estas alturas de la campaña.

"Eso pasa a segundo plano, nosotros pensamos en ganar, tenemos que fijarnos en nuestro trabajo, no en el de los demás" dijo en referencia en cuanto a la punta de la tabla de posiciones, "nuestro objetivo es entrar a la liguilla, luego se verá si en primero, segundo, la posición que sea, pero es ir partido a partido".

En cuanto al ritmo de partido de los Guerreros en la Liga MX, confesó que deben seguir con la misma intensidad, así como lo hicieron en el inicio de torneo, el cual fue muy bueno, por lo que si continúan de la misma forma, van a conseguir muchos puntos.

El capitán y cancerbero Jonathan Orozco, el lateral Gerardo Arteaga, así como los mediocampistas Adrián y Brian Lozano, reportaron al entrenamiento de ayer. El chileno Diego Valdés y el ecuatoriano Eryc "La Culebra" Castillo, lo hicieron sobre el final de la práctica. Félix Torres Caicedo, lo hará hoy.

"Gorri" agregó que el descanso que tuvo Santos Laguna en su fecha de descanso y FIFA, sin duda no afectará ni lo ven de esa manera, pero para lo que se viene, todavía les falta mucho.

16 PUNTOS suma Santos Laguna en el Apertura 2019, está ubicado en la segunda posición.

Casi durante un par de semanas, trabajaron con ausencias de los seleccionados, por lo que el sudamericano cree que tampoco les afectará, en cuanto al desenvolvimiento en la cancha "eso pasa en todos los equipos, ellos tuvieron los partidos con sus selecciones, sirve para despejar un poco la cabeza, también es una alegría para ellos, es un sueño".

Comentó que el campamento verdiblanco, se entrenó de alguna manera, ya que fue un trabajo intenso para seguir preparándose y mejorar las cosas.

Y de lo que se enfocaron confesó: "la contundencia, hemos fallado un poco ahí, además de retomar la confianza un poco, en el tema de la toma de decisiones, para ante Pachuca hacer un buen partido".

El accionar en la cancha con resultados positivos, los tiene segundos en la tabla, pero todavía no convencen a todos los aficionados, a lo que respondió: "Es normal, a no todo el mundo le va a gustar la manera de jugar de nosotros, pero hay gente que sí y que no, eso pasará de aquí a final del torneo, en todos los partidos que juguemos en el año".

"Nando" dejó en claro, que tratan de hacer su trabajo, lo que les pide el entrenador, mencionando que lo están haciendo de buena manera "es un equipo intenso, lo que generamos y trabajamos toda la semana, así que debemos estar tranquilos, que la gente nos apoye".

Por último, comentó que el enfrentar el próximo domingo a los Tuzos del Pachuca, no será una tarea fácil.

Aceptó que los hidalguenses son un cuadro complicado, el cual no ha tenido los resultados esperados. "Gran equipo con grandes jugadores, quizá no ha tenido un gran torneo, pero es un club importante que vendrá en busca de los tres puntos" dijo el charrúa.

El objetivo que tiene el equipo de Guillermo Almada es sumar puntos en cada encuentro, se plantearon eso desde un principio, ir partido a partido y ganar. "Es lo que buscamos, quedarnos con los tres puntos en casa, tratar de defender el invicto en casa que tenemos, para seguir arriba" en cuanto a la tabla de posiciones se refiere.

Actividad