Urge a Pemex alianza privada, asegura especialista

Es una buena señal la nueva inyección de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex) por cinco mil millones de dólares, anunciada este miércoles, pero la empresa necesita una "sacudida" estructural y reactivar las alianzas con inversionistas privados.

Así lo consideró la directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), Laura Iturbide Galindo, al señalar que el problema de Pemex no solo es financiero, y aunque es el mayor, no es el único. "Pemex necesita una sacudida estructural importante, necesita una nueva gobernanza, necesita operaciones eficientes y desde luego reactivar todas estas alianzas donde el dinero bueno se pongan en lo bueno, no es lo malo".

En entrevista durante la reunión trimestral del IDEA, bajo el título "México ante la disyuntiva externa e interna", planteó que Pemex debe dedicarse a la exploración de yacimientos en aguas someras y dejar esta actividad en aguas profundas a los inversionistas privados, nacionales o internacionales.

El Gobierno tiene un margen fiscal maniobra muy reducido, pues están comprometidos gran parte de sus recursos presupuestales, sobre todo por el problema que significa la elevada deuda de Petróleos Mexicanos. Por ello, Iturbide Galindo celebró que el gobierno voltee a ver a otros actores importantes en la sociedad, como es el sector privado nacional y extranjero, si bien bajo nuevas reglas de actuación.

Sostuvo además que no es posible lograr el incremento a la plataforma de producción de Pemex incluida en la propuesta de paquete económico de 2020, a 1.9 millones de barriles diarios, desde un promedio de 1.7 millones, si no es con inversión privada. Así, la directora del IDEA, instituto de la Universidad Anáhuac, celebró el avance que hay hacia una apertura de diálogo con los diferentes sectores de la economía, pues es un reconocimiento de que el sector público no puede ni debe hacer todo.

Alivio financiero

Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá un alivio financiero con la aportación por cinco mil millones de dólares hecha ayer por el Gobierno federal, pero podría ser necesario apoyo adicional para cumplir con otros vencimientos de deuda, estimó Moody’s Investors Service. La analista soberana para México de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollin, destacó el anuncio hecho este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación con la operación de manejo de pasivos de deuda de Pemex.

Refirió que este incluye una aportación de capital por el equivalente a cinco mil millones de dólares, con el cual reducirá las necesidades de financiamiento en el corto plazo de Pemex y es consistente con la expectativa de la agencia evaluadora de alto apoyo del Gobierno para la empresa petrolera.