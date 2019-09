La exitosa carrera de Salma Hayek

Salma Hayek no se conforma y aunque inició su carrera en la actuación, poco a poco la veracruzana ha extendido su campo de acción y ahora es productora, empresaria, modelo, filántropo.

Y es que la actriz ha sabido explotar muy bien lo que la vida le ha dado, belleza, talento, visión, fuerza y carisma, por lo que es considerada una de las mujeres más influyentes en el mundo tanto así que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la eligió a lado de 14 mujeres más para ser portada de la revista Vogue UK, publicación que por primera vez en su historia fue editada por un miembro de la realeza. Actualmente la actriz se encuentra en México promocionando la serie Monarca, que se estrenará el 13 de septiembre a través de Netflix, y donde ella es una de las productoras, por eso repasaremos algunas de las diferentes facetas de la histrión mexicana y esposa del empresario y multimillonario François-Henri Pinault:

Salma inició su carrera en telenovelas para Televisa como Un nuevo amanecer y Teresa; en Estados Unidos trabajó en las series Street Justice, Dream on, Nurses, en donde sus papeles fueron pequeños.

Hizo su debut en la pantalla grande en México con la cinta El callejón de los milagros bajo la dirección de Jorge Fons, escrita por Vicente Leñero y fue nominada a un Ariel, de ahí la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz en 1966, decidió probar suerte en los 90 en la meca del cine, Hollywood.

Los papeles que le fueron dando conforme realizaba castings eran pequeños y sin mucho brillo, pero ella mientras buscaba su gran oportunidad se mantuvo estudiando actuación en Los Ángeles hasta que llegó Robert Rodríguez y la invitó a protagonizar la película Desesperado a lado de Antonio Banderas. Repetiría el elenco en El mexicano.

De ahí su carrera fue subiendo poco a poco y el mismo Rodríguez a lado de Quentin Tarantino, George Clooney y Danny Trejo impactó al ser una sensual vampiro en la cinta Del crepúsculo al Amanecer. Pero todavía no encontraba el camino para mantenerse en los protagónicos hasta que llegó Sólo los tontos se enamoran en donde interpretó a Isabel, una mujer mexicana con estudios que queda embarazada por un estadounidense de clase acomodada, a lado de Matthew Perry, quien era uno de los actores de moda gracias a la serie Friends.

Los papeles llegaron Breaking Up con Russell Crowe; Estudio 54, La velocidad de la vida, Welcome to Hollywood, The Faculty, Wild Wild West, Traffic, entre otras.

Pero la cinta que la llevó a tocar los cuernos de la luna fue Frida.

Detrás de cámaras, Salma y su compañía Ventana Rosa han realizado varios proyectos, entre ellos: Frida, El profeta, Ugly Betty, El milagro de Maldonado, En el tiempo de las Mariposas y Monarca.