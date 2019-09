Vivirán aventuras con Dora la exploradora

Con una calificación de 83 sobre 00 llegará este fin de semana a las salas de La Laguna la película Dora y la ciudad perdida.

El filme "live action", inspirado en la serie animada Dora la exploradora, promete satisfacer no sólo a los niños, sino también a los adultos.

En la trama, "Dora" se pone al frente de un equipo formado por su amigo peludo "Botas"; "Diego", un misterioso habitante de la jungla; y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura en la que deberán salvar a los padres de Dora y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro.

El filme muestra a una Dora joven, no niña como se le ha visto en las caricaturas. La encargada de darle vida es Isabela Moner, una latina con experiencia en Hollywood pese a su corta edad.

En el largometraje dirigido por James Bobin también figuran Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña y Jeffrey Wahlberg.

En entrevista para la agencia EFE, Isabela destacó la especial conexión de este personaje con la comunidad hispana.

"Me gusta que sea muy inteligente, multidimensional y que respeta su cultura.

Y si lo piensan, Dora (en esta película) es casi una historia de una migrante en Estados Unidos.

"Dora viene a EUA a estudiar y a socializarse en ese sentido de ser extranjera en un país muy extraño para ella", argumentó la estadounidense de raíces peruana.

Isabela confesó que su madre también llegó a la Unión Americana para trabajar.

"Mi madre también llegó a EUA cuando tenía más o menos la edad de Dora (16 años en la cinta).

Y tuvo que asimilar eso sin perder partes centrales de sí misma", sostuvo.

Moner aprovechó para resaltar la valentía que ha caracterizado a Dora.

"Hay algunas personas que nacen así.

Tienen esa necesidad de hacer todo lo que quieren: todo lo que pueden imaginar y más.

Y siento que Dora es un personaje muy icónico porque ella tiene cinco años pero está explorando la selva sin sus padres. Eso es muy impresionante", dijo.

Por su parte, Eugenio Derbez estuvo hace unos días en CDMX para promover el filme.

En la Plaza Toreo Parque Central, Eugenio dijo que cintas como Dora y la ciudad perdida están dando pantalla a los latinos.

"En esta época en la que estamos siendo perseguidos en Estados Unidos, en donde nos ven como criminales y violadores, que de repente salga una película que habla bien de los latinos, en donde la heroína es latina, es mandar un mensaje positivo a los mexicanos, sobre todo a los niños que viven en Estados Unidos, que no hablan español porque los bulean", expresó. Eugenio informó que cuidó hasta el más mínimo detalle para que el largometraje divirtiera y a la vez dejara a la gente mensajes positivos.

"Ahora que tuve la oportunidad de producir quise estar involucrado y mi tarea como productor era cuidar la parte latina, que no hubiera errores", relató Derbez.

Qué dicen las críticas