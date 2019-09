tips, tips, tips...

¿ESTÁ APRENDIENDO A COMER SU BEBÉ?

Extienda periódicos debajo de su silla alta y quédese tranquila. Al niño le encanta manejar solo su comida y usted no tendrá que preocuparse de lo que caiga al piso. Cuando él termine, enrolle únicamente los papeles y tírelos. No habrá necesidad de usar ni la aspiradora ni el trapeador después de cada comida del niño.

En cuanto sus hijos entren al jardín de niños, tome la costumbre de hacer que se les tomen fotos tamaño infantil al terminar cada año. Guárdelas bien y cuando terminen los estudios superiores, haga que se tomen una foto más grande en forma de óvalo. Mándelas enmarcar sobre un bonito fondo, colocando las cuadradas de un lado, en filas iguales y del otro el óvalo. Tendrá un bello recuerdo de cada uno de sus hijos y la satisfacción de observar su desarrollo a través de los años. Procure que los marcos y fondos sean iguales y coloque los óvalos de los varones del mismo lado, invirtiendo el arreglo para las niñas. Es decir, acomode los de ellas del lado izquierdo, por ejemplo, y los de ellos en el derecho.

Elimine ese olor penetrante tan desagradable que suele quedar en el horno después de cocer en él pescado, dejando dentro toda la noche una caja abierta con bicarbonato. Por la mañana ábralo y dése cuenta de la diferencia. El molesto olor habrá desaparecido.

Si trabaja sola en la cocina, no desprenda del rollo la toalla cada vez que seca sus manos, déjela ahí, pues la podrá usar muchas veces ya que se secan rápidamente.

Para que estas preparaciones no se quemen ni se peguen en el fondo de la vasija, no use una cuchara ordinaria para agitar, sino una pala para voltear hot cakes. Raspe con su orilla el recipiente continuamente y su trabajo será más sencillo y rápido, evitando a la vez que se queme o se pegue lo que está preparando.

A menudo le queda a este cristal después de limpiarlo, una película que no permite una visibilidad absoluta. Esto se debe a que con frecuencia se limpia con estopa o trapos grasoso. Para hacerle una buena limpieza cada vez que sea necesario, ponga agua como hasta la mitad en uno de esos frascos blandos de plástico que expulsan un chorlito de agua al apretarlos y termine de llenarlo con alcohol corriente del que venden en las farmacias. Apriete el frasco, haga salir una cantidad de la mezcla y limpie el vidrio con un trapo limpio. Rápidamente quedará reluciente.

Si va a hacer la operación por medio de atomizaciones de algún producto de los que se venden para este fin, cubra su boca y nariz con un pañuelo húmedo para evitar la inhalación de los vapores. La otra mano le quedará libre para trabajar.

Si su hijo tiene un tren eléctrico y no dispone de lugar para tenerlo instalado en su casa, fije los rieles y demás accesorios en unta tabla cuadrangular, póngale ruedas por debajo a ésta y dos agarraderas de un lado para tirar fácilmente de ella. Ahora podrá tenerla guardada debajo de la cama del niño y cuando quiera jugar con su tren no tendrá dificultad para sacarla. Es algo que hasta un niño de 6 años puede hacer, pues las ruedas y las agarraderas permiten sacar y meter la tabla con facilidad.