De Fanny dan ultimátum

La familia de Fanny dio un ultimátum a las autoridades federales para que presenten resultados y una línea real de investigación sobre la desaparición de su hija en un plazo no mayor a 15 días, y de no ser así, amenaza con acudir a la Corte Interamericana para que tome el caso tras casi 15 años de no localizarla.

Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz (Fanny) desapareció el 5 de noviembre de 2004 y cumpliría ayer 31 años de edad.

En una rueda de prensa realizada en el Memorial de los Desaparecidos, Óscar Sánchez Viesca y Silvia Ortiz, padres de Fanny, denunciaron, cansados, desalentados y con coraje, por momentos, que "ya no creemos en nadie ni en nada".

Dijeron que sí quieren ayuda, pero que sea de verdad y no que sólo les hagan promesas, pero no hoy soluciones.

Informaron que han encontrado que han sido manipulados y extraviados los expedientes de la investigación de 2005, por lo que acusaron a todos los que intervinieron en el caso de 2004 al 2010.

Comentaron que fueron las autoridades quienes eligieron a los ocho agentes asignados a la investigación de su hija desaparecida, pero descubrieron que están involucrados en delitos como extorsión, secuestro y hasta homicidio.

Por ello, Silvia Ortiz cuestionó el interés real que tiene la autoridad de investigar y de encontrar con vida a cientos de desaparecidos en el país.

Con un nudo en la garganta y con impotencia, declaró que cómo era posible que dejaran la investigación del caso de su hija Fanny en manos de delincuentes y cuál era el fin de hacerlo.

Señalaron ambos padres de Fanny que acudirán a la Corte Interamericana para que los orienten y ayuden, ya que lamentaron que 'en México no hay justicia' para estas familias.

Enfatizó la madre de Fanny que México es un país en donde todos los días la población clama por justicia, pero que nadie la escucha. Por ello, acudirán a otras instancias.

